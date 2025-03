En más de una ocasión he recomendado la visita a la web vaDeBraus para estar al tanto de todo que tiene que ver con el mundo del toro en Cataluña. Allí ha saltado la noticia de la creación de una colla exclusivamente femenina de emboladoras. Dicho así puede que no quede muy claro, pero si desgranamos el significado de emboladoras ante un toro, nos encontramos a una formación federada formada por mujeres de entre 20 y 45 años a las que su amor a la Fiesta les ha llevado a unirse para mantener una pasión. En la tauromaquia popular, embolar un toro es algo tan ancestral como colocarle las teas de fuego en sus astas. Un rito que no están dispuestos a perder en cientos de pueblos de la Comunidad Valenciana, Aragon, Castilla y León o Cataluña. Un festejo de noche y fuego en el que se conjugan tradiciones ancestrales. Pues con toda esa carga histórica ha nacido la colla “Emboladoras del Delta”, un grupo de dieciséis mujeres de las Tierras del Ebro, con algún apoyo del norte de Castellón, que han decidido unirse en su afición. Solo entendiendo la fiesta antropológica del toro en la calle puede comprenderse la fuerza que ha llevado a estas mujeres a formar un grupo de emboladoras. Diferentes edades, diferentes profesiones, diferentes ideologías, en torno al toro. Quieren demostrar que pueden hacerlo igual que los hombres. Muchas de ellas ya han participado en el rito del toro embolado, otras no se han puesto nunca delante de un toro. Les queda mucho por aprender de una celebración cuya técnica ha ido pasando de padres a hijos durante generaciones. Saben que este año no va a poder ser por el maldito virus, pero no han querido esperar más tiempo para anunciar que “Emboladoras del Delta” están dispuestas a ocupar el sitio que su afición les augura.

