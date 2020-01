Explosión Tarragona Explosión en la petroquímica de Tarragona: al menos un muerto y ocho heridos Protección Civil descarta la presencia de tóxicos en el aire tras la explosión en el interior de una empresa que fabrica óxido de etileno

Una gran explosión en el complejo petroquímico de Tarragona, en concreto en la planta de la Canonja, ha causado un muerto, un desaparecido y al menos ocho heridos con quemaduras, dos muy graves, uno menos grave, cinco de carácter leve y otros dos afectados. La víctima mortal habría fallecido al al golpearse la cabeza durante el temblor del edificio en el municipio vecino de Torreforta a causa de la onda expansiva, mientras que los heridos más graves han sido trasladados al Hospital de Vall d'Hebron, en Barcelona.

Según han explicado fuentes oficiales, la explosión se habría producido poco antes de las 18.50 de la tarde en la empresa IQOXE (Industrias Químicas del Óxido de Etileno) por causas que aún se desconocen. Todos los heridos son trabajadores de la empresa afectada y han sido ellos quienes han alertado de que había un desaparecido.

Por su parte, los bomberos, que desde las 19.11 trabajaban también en el derrumbe de una edificio de una planta en Torreforta, a aproximadamente dos kilómetros del lugar de la explosión, han confirmado la muerte de un hombre en la plaza Garcia Lorca de Torreforta tras hundirse un elemento estructural de un piso de un edificio de cinco plantas. El derrumbe habría dejado otra persona herida de carácter leve.

Fuentes del Ayuntamiento de Tarragona han precisado que, a falta de que se concluya la investigación, una de las hipótesis es que el hombre haya fallecido al recibir el impacto de los cristales de su ventana, que habrían estallado a consecuencia de la onda expansiva de la deflagración.

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha puesto en contacto con el president de la Generalitat, Quim Torra, para intercambiar información sobre la explosión. El contacto con la Generalitat es permanente desde el primer momento a través de la Delegada del Gobierno en Cataluña. Asimismo, el gobierno de España se ha puesto a disposición de la Generalitat para prestar el apoyo que sea necesario a raíz de este grave suceso, que ha provocado varios heridos y cuantiosos daños materiales.

Numerosos testimonios han dado cuenta en redes sociales de la fortísima explosión, cuya columa de fuego se ha podido ver desde poblaciones relativamente distantes como es Cambrils o Reus. La deflagración, que ha provocado incluso temblores en las ventanas de algunos edificios, también ha causado una gran columna de humo visible desde kilómetros de distancia.

Al poco de producirse la explosión Protección Civil ha lanzado una alerta de confinamiento para que los habitantes de La Canonja y Vilaseca se encerrasen en casa con puertas y ventanas cerradas. En un primer momento, el aviso afectaba también a otras poblaciones como Taragona, Salou, Vila-Seca, Reus, Constatantí, El Morell, aunque se ha retirado poco después y se recomendó únicamente en caso de molestias por el humo.

Con todo, las autoridades señalan que se trata de un confinamiento preventivo ya que no hay constancia de que exista una nube tóxica. En este sentido, los bomberos han avisado de que la la afectación no era externa a la zona del polígono, por lo que no se hicieron sonar las sirenas.

Poco después de las ocho de la tarde, las dotaciones de emergencias informaban de que habían conseguido rebajar la intensidad de las llamas que afectaban al depósito en el que se almacena el óxido de etileno, que quemaba ya de manera controlada mientras los bomberos enfriaban el tanque.

Explosió a la petroquimica BASF en Tarragona, un incendi brutal

Protección Civil también ha activados las unidades de emergencia y está recabando más datos. La explosión se ha producido en el polígono sur, al que han acudido diez dotaciones de Bomberos de la Generalitat para dar apoyo al cuerpo de extinción propio con que cuenta el polígono de Tarragona.

A causa de la explosión, se ha restringido el tráfico en la carretera N-340, que atraviesa el polígono sur de la petroquímica de Tarragona. Además, Renfe ha interrumpido la circulación de trenes en los tramos que van de Tarragona a Reus y de Tarragona a PortAventura, lo que afecta a las líneas R13, R14, R15, R16 y R17, así como la RT1 y la RT2.

La circulación ferroviaria de Renfe también ha quedado interrumpida en los trenes con salida desde Tarragona en dirección sur preventivamente a causa de la explosión registrada este martes en la empresa Iqoxe en el complejo petroquímico de La Canonja (Tarragona).

El aviso fue notificado a las 00.33 horas y la interrupción permanecerá mientras duren los trabajos para garantizar que el óxido de etileno que queda en el depósito continúe quemando de manera controla, según ha informado Protección Civil.