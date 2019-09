El abogado que blinda bares en Barcelona Alberto es abogado y es quizás una de las personas que más conoce acerca de las bodegas de la ciudad en la actualidad

En enero de 2011, Alberto García Moyano decidió hacer un «mapita con algunos de sus bares y bodegas favoritos y compartirlo en las redes». Nació así el blog En Ocasiones Veo Bares, un ejercicio multiplataformas (Blog, Twitter, Facebook, Instagram), desde el cual, el vecino de Sants comparte su pasión por las bodegas y los bares tradicionales, con sus más de 12 mil seguidores. Lo que comenzó como una afición, se ha vuelto no solo una «adicción», sino una forma de vida, «un poco de todo», y cuyo último gran triunfo fue que el Ayuntamiento declarase, en julio pasado, una moratoria que «blindará», por lo pronto por un año, 31 establecimientos históricos de hostelería, para evitar su cierre y su renovación.

Alberto es abogado y es quizás una de las personas que más conoce acerca de las bodegas de la ciudad en la actualidad. Su conocimiento de las leyes le permitió saber cuáles son los pasos para llegar hasta el Consistorio y proponerle blindar establecimientos en riesgo de cierre o modificación. En un principio, todo nació entre amigos, y es en sociedad con algunos de ellos que compró la Bodega Carol y en su momento la Bodega Montferry, la primera cerca de Els Encants y la segunda en Sants. Ya no participa de la Montferry, pero sin duda, su acción, ha permitido sobrevivir a este histórico sitio de reunión de su barrio. Querían continuar con la brigada «salvadora»; sin embargo, la encomia les quedaba grande. Por eso, acudieron al Ayuntamiento.

Las razones son sencillas. «De un tiempo para acá, nos estamos cargando una parte de nosotros, por querer ser alguien que no somos», explica efervescente. «Me parece muy bien que los suecos tengan menos bares, pero nosotros no funcionamos así; nuestro tejido social confluye y pasa por el bar», agrega. «Es en el bar, en el casal, en la asociación, en el bar del equipo de fútbol, en donde se fundamenta nuestra sociedad; es así, ¿por qué queremos destrozarla?», apunta.

«Tenemos delirios de grandeza, nos han explicado que es mejor montar un Starbucks, una franquicia del McDonald’s o embolsarse unos euros», puntualiza. «Luego nos daremos cuenta que todo eso que hicimos no nos ha dado tanto beneficio, al contrario, nos ha perjudicado, ha precarizado nuestro trabajo y nuestra sociedad, y vendremos a llorar», explica. «A mí lo que me mueve ahora es justamente evitar esos lloros», agrega bromista, explicando su paso de bloguero a activista.

Gracias a su contacto con el Ayuntamiento, se elaboró una lista de 31 establecimientos en riesgo, que se distribuyen en todo el territorio; seis en Ciutat Vella, cuatro en el Eixample, cuatro en Sants-Montjuïc, nueve en Gràcia, dos en Horta-Guinardó, uno en Nou Barris, cuatro en Sant Martí y uno en Sant Andreu. No significa que se trate de las únicas bodegas en riesgo de desaparecer, sino de las más urgentes a proteger. Aunque aún el proyecto no está del todo cerrado, él no pierde la esperanza. «La administración pública ha sido muy receptiva, nos contestaron muy rápido cuando les contactamos en febrero (de este año), aunque yo ya llevaba dándole vueltas al asunto desde antes», agrega.

Su idea es luchar contra las tendencias, «que duran tres años y con el modelo del que quiere recuperar su inversión en el menor tiempo posible». «Están generando una velocidad en el negocio de la hostelería que mata a los bares y bodegas tradicionales, pues el que va a largo plazo no puede sobrevivir», sentencia. «Hacen un estudio de mercado y ven que ahí debería haber un mexicano o un peruano sin creer en ello ni tener ninguna relación con ello, les da igual», agrega. Él ya ha tirado el balón, ahora, está en la cancha del Consistorio o de cualquier otro «loco» que se suba al carro. «El bar nos hace hablar entre nosotros, conservémoslo», apura.