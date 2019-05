El abismo está en nosotros

Actualizado: 25/05/2019 17:52h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Mahatma Sánchez

Mahatma Sánchez La jornada de reflexión de Mingote

ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Municipales

Somos la primera generación de la historia de España que no hemos sufrido ninguna guerra. Todos los españoles que tienen más de 80 años han padecido una o más. Normalmente, varias. Y todas esas generaciones han soportado miseria, explotación y sufrimiento. Para hacerse sólo una idea, a finales del siglo XIX, principios del XX, una mala cosecha podía causar en Europa más de diez millones de muertos.

Toda mi vida, como la mayoría de las vidas nacidas a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, he progresado y vivido cada vez mejor. La España de hoy no tiene nada que ver con la de los años 50 o 70. Ha sido tanto el progreso en la mayoría de la población que las generaciones actuales no sospechan que la estabilidad social y política que hemos disfrutado estos últimos 80 años es una excepción, no su naturaleza. Y si ha sido posible no es por un regalo de la historia, sino por el esfuerzo, la determinación y el conocimiento de las generaciones que nos precedieron empeñados en construir una existencia más próspera, segura, libre y en paz.

Aduladores y demagogos populistas ofrecen el oro y el moro sin hacerse cargo de sus costes, niñatos salidos de las facultades de políticas, irresponsables y adanistas desprecian cuanto ignoran, e ignoran todo lo que la edad suele privar a la juventud: experiencia, duda, humildad… Y lo que es peor, hasta los que deberían poseerlas se han olvidado que nuestro bienestar tiene pies de barro. Como el empresariado catalán, otrora laborioso y responsable, hoy se desentiende ocioso y permite a un grupo organizado separatista con solo un 4 por ciento de participación hacerse con el control de la Cámara de Comercio para boicotear las empresas no adictas al procés y construir nuevas trincheras. Y así…

Me temo que estamos al borde del abismo una vez más y a un paso de precipitarnos a él sin prever sus consecuencias. Y cuando eso ocurra, ya sólo nos salvará aprender a volar en la caída. No se reserven para remediarlo entonces, mañana pueden empezar a evitarlo en las urnas.