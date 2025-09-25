Suscribete a
ABC Premium

Las VTC denuncian que la nueva regulación catalana del taxi reducirá aún más la oferta de transporte en Barcelona

«4.000 personas van a perder su empleo de la noche a la mañana»«, advierten

Cataluña vetará los VTC en los desplazamientos urbanos y reserva ese mercado a los taxis

Protesta contra las VTC en una manifestación de taxis en Barcelona
Protesta contra las VTC en una manifestación de taxis en Barcelona afp
Àlex Gubern

Àlex Gubern

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La intención del Govern de la Generalitat y del grueso de los partidos en el Parlament de sacar adelante una ley que implicará el veto a las VTC (vehículos de transporte con conductor) de operar en trayectos urbanos, así como la exigencia de catalán, implicará, a tenor de las plataformas, la pérdida de hasta 4.000 puestos de trabajo y un empeoramiento de la «endémica escasez de alternativas de movilidad en Barcelona».

En un comunicado conjunto de las plataformas de movilidad que operan en Barcelona, Cabify, Uber y Bolt señalan que si sale adelante la ley que hoy se ha presentado en el Parlament «4.000 personas van a perder su empleo de la noche a la mañana». En este sentido, las plaraformas defienden que «las VTC no compiten con el taxi: lo complementan. La mejor prueba de ello es que taxis y VTC conviven en nuestras plataformas ofreciendo un gran servicio a ciudadanos y turistas que cada vez más huyen de la mano alzada y optan por pedir su viaje a través de una aplicación móvil».

Al respecto, con la nueva regulación, y según los datos ofrecidos por las plataformas, Barcelona verá reducida aún más la ratio de VTCs y taxis por mil habitantes de Europa, que es de 3,4 vehículos, por debajo de París (5,5), menos de la mitad que Lisboa (8,5) o Ámsterdam (8,5) y muy lejos de la oferta disponible en ciudades como Nueva York (12,3) o Londres (11,9), «llegando a triplicar los tiempos de espera».

Noticia Relacionada

«Desde las plataformas de movilidad que operan en Barcelona, queremos hacer un llamamiento a los partidos políticos y al Govern para que reconsideren sus planes y trabajemos, juntos, en una ley que garantice el derecho a la movilidad de los catalanes, evite el despido de miles de trabajadores y siente las bases para la movilidad del futuro que pasa, sin ninguna duda, por la electrificación de las flotas y la inminente llegada del coche autónomo», añaden.

La nueva ley que previsiblemente saldrá adelante, que incluye un conocimiento mínimo de catalán, no permitirá a las VTC prestar servicios urbanos, reservando este tipo de transporte para los trayectos interurbanos y con una reserva anticipada de un mínimo de diez minutos.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app