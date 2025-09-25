Las VTC denuncian que la nueva regulación catalana del taxi reducirá aún más la oferta de transporte en Barcelona

La intención del Govern de la Generalitat y del grueso de los partidos en el Parlament de sacar adelante una ley que implicará el veto a las VTC (vehículos de transporte con conductor) de operar en trayectos urbanos, así como la exigencia de catalán, implicará, a tenor de las plataformas, la pérdida de hasta 4.000 puestos de trabajo y un empeoramiento de la «endémica escasez de alternativas de movilidad en Barcelona».

En un comunicado conjunto de las plataformas de movilidad que operan en Barcelona, Cabify, Uber y Bolt señalan que si sale adelante la ley que hoy se ha presentado en el Parlament «4.000 personas van a perder su empleo de la noche a la mañana». En este sentido, las plaraformas defienden que «las VTC no compiten con el taxi: lo complementan. La mejor prueba de ello es que taxis y VTC conviven en nuestras plataformas ofreciendo un gran servicio a ciudadanos y turistas que cada vez más huyen de la mano alzada y optan por pedir su viaje a través de una aplicación móvil».

Al respecto, con la nueva regulación, y según los datos ofrecidos por las plataformas, Barcelona verá reducida aún más la ratio de VTCs y taxis por mil habitantes de Europa, que es de 3,4 vehículos, por debajo de París (5,5), menos de la mitad que Lisboa (8,5) o Ámsterdam (8,5) y muy lejos de la oferta disponible en ciudades como Nueva York (12,3) o Londres (11,9), «llegando a triplicar los tiempos de espera».

«Desde las plataformas de movilidad que operan en Barcelona, queremos hacer un llamamiento a los partidos políticos y al Govern para que reconsideren sus planes y trabajemos, juntos, en una ley que garantice el derecho a la movilidad de los catalanes, evite el despido de miles de trabajadores y siente las bases para la movilidad del futuro que pasa, sin ninguna duda, por la electrificación de las flotas y la inminente llegada del coche autónomo», añaden.

La nueva ley que previsiblemente saldrá adelante, que incluye un conocimiento mínimo de catalán, no permitirá a las VTC prestar servicios urbanos, reservando este tipo de transporte para los trayectos interurbanos y con una reserva anticipada de un mínimo de diez minutos.