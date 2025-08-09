Un vídeo viral lleva a la Guardia Civil a rescatar a un perro maltratado por su dueño en Calaf (Barcelona)

La Guardia Civil investiga a un hombre de 28 años y nacionalidad marroquí por maltratar a su perro en Calaf (Barcelona). Ha sido gracias a un vídeo viral, que se compartió por redes sociales, como los agentes han podido identificar al individuo y rescatar al animal, que ahora recibe atención veterinaria en una protectora.

En las imágenes, que se grabaron el pasado 3 de agosto en la estación de Rodalies de Calaf, puede verse como el sujeto golpea con una correa, y propina patadas y puñetazos al animal, un pastor belga malinois, que está tumbado boca arriba. En varias ocasiones, el individuo lo arrastra bien por el collar o tirando de sus patas delanteras.

El vídeo, compartido de forma masiva en plataformas como Instagram y Twitter, generó una ola de indignación social y múltiples llamadas a colaborar en su identificación. Por eso, tras su difusión, una patrulla del Seprona de la Guardia Civil se puso a investigar para tratar de identificar al hombre y rescatar al perro.

Así, el pasado 6 de agosto los agentes consiguieron identificar al individuo, en coordinación con el Ayuntamiento de Calaf —competente en la gestión y protección de animales en el municipio— y le retiró al perro, que fue trasladado a una protectora de Odena (Barcelona), donde ahora recibe atención veterinaria y permanece bajo supervisión.

Ayer, 8 de agosto, el investigado prestó declaración como presunto autor de un delito de maltrato animal, que contempla penas de prisión de hasta 18 meses, multas e inhabilitación para la tenencia de animales, especialmente si se acredita que las lesiones afectan gravemente a la salud del animal o es sometido a condiciones de abandono, explotación o violencia.

Además de las agresiones físicas, los agentes constataron que el animal carecía de microchip identificativo y documentación obligatoria, lo que supone una infracción administrativa grave, por la que también será propuesto para sanción el propietario.

