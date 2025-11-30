«Veremos a votantes que eligen Aliança en las autonómicas y Vox en las generales»

Xavier Torrens (Essen, Alemania, 1966), sociólogo y profesor de Ciencia Política en la Universitat de Barcelona, es con seguridad la persona que más a fondo ha estudiado Aliança Catalana. En base a numerosas entrevistas personales con su líder y tras sumergirse a fondo ... en el fenómeno político asociado a Sílvia Orriols, ha escrito 'Salvar Catalunya. La gestació del nacionalpopulisme català' (Ed. Pòrtic), en el que disecciona un partido al que el último barómetro del instituto de opinión de la Generalitat (CEO) coloca ya al mismo nivel que Junts en la disputa por la tercera posición. Los datos del CEO confirman lo que Torrens ya anticipaba en su libro.

Los datos del CEO constatan que Cataluña no es una isla política.

Efectivamente. Es coherente con el ascenso de la derecha radical populista en Europa y la mayoría de países occidentales. Pujanza que hace que los nacionalpopulismos sean primera fuerza en Italia, Francia y Austria, segunda en Alemania, Países Bajos y Portugal, o tercera en España, como sucede con Vox. Lo raro es que Aliança sea la octava y última fuerza del Parlamento catalán. Lo que viene a confirmar el barómetro es que el nacionalpopulismo catalán está en camino de equipararse al resto de fuerzas europeas similares.

La figura de Sílvia Orriols es muy parecida a la de otros liderazgos carismáticos de partidos europeos. ¿Qué papel juega ella en este ascenso?

Un papel determinante. Orriols es una mujer carismática comparable a Giorgia Meloni en Italia, Marine le Pen en Francia o Alice Weidel en Alemania. La he entrevistado en una docena de ocasiones, y es una persona que cree en lo que dice y dice lo que cree. Esto le otorga una autenticidad muy apreciada por sus votantes actuales y entre su electorado potencial. Se presenta como una persona del pueblo, para arremeter contra las élites. Una persona laboriosa, que fue mileurista, lejos de cualquier condición acomodada. Esta autenticidad le otorga una enorme capacidad de seducción que explica su ascenso. Y su imagen contribuye a ello: por su aspecto y vestimenta podría ser alguien de izquierdas como los Comunes, Sumar o la CUP. Es una persona normal, con rasgos singulares como ser la madre de cinco hijos. Tiene una apariencia distinta por ejemplo a la de Santiago Abascal, cuya indumentaria es la característica de un dirigente del PP. Orriols puede apelar a los votantes de todo el arco parlamentario.

¿Cómo la definiría personalmente?

Es una persona con una gran inteligencia, pero sin disponer de un perfil intelectual. Con formación universitaria, pero sin un fuerte bagaje cultural, en línea con la media de los políticos actuales. Cuando digo inteligente no me refiero solo a la idea de una persona lista: para entendernos, es una persona intuitiva que escribe con diligencia sus discursos, que tiene muy claro lo que quiere decir. En ningún caso es una persona títere. Es inteligente y pertinaz, pero a la vez es permeable para nutrirse de las ideas que le proponen otros.

¿Cuáles son las figuras clave de Aliança, además de la propia Orriols?

Una tríada. Jordi Aragonès, secretario de Estudios y Programas, es el ideólogo y su modelo es Steve Bannon, el primer estratega electoral de Donald Trump en los Estados Unidos; Oriol Gès, secretario de organización, dirige la expansión capilar del partido a todo el territorio; y la terna la completa Aurora Fornos, dirigente crucial en Tarragona, con madera de líder en tándem con Orriols, a quién blinda jurídicamente, pues es profesora de Derecho Administrativo.

Liderazgo carismático «Se presenta como una persona del pueblo, contra las élites. Laboriosa, que fue mileurista, lejos de acomodos» Un grupo de mujeres con un pañuelo en las calles del centro de Ripoll (Gerona), esta semana Foto de Adrián Quiroga

El crecimiento de Aliança está siendo muy acelerado. ¿Cuáles pueden ser sus principales frenos?

A Aliança le pasará como al partido francés de Marine Le Pen, que primero se hicieron fuertes en zonas rurales, luego conquistaron ciudades pequeñas y medianas, y donde más les cuesta penetrar es en París. Aliança de cara a las locales de 2027 tiene la vista puesta en Vic, Olot, Manresa, Lérida, Gerona, Reus, Valls, Sitges, Mataró... Le costará afianzarse en el área metropolitana de Barcelona, pero veremos qué sucede en la capital. La diferencia con Francia es que el crecimiento de AC está siendo mucho más rápido; acelerado como el partido Chega portugués, que de un solo diputado en 2019 pasó a 60 en 2025. Este ascenso fulgurante es parecido al de Giorgia Meloni, con un dato coincidente: en las primeras elecciones a las que se presenta saca un 3,7% de apoyos, el mismo porcentaje exacto que saca Orriols en las catalanas de 2024. Meloni ya es primera ministra italiana, sin querer esto decir que Orriols vaya a ser presidenta de Cataluña en las siguientes elecciones.

Precisamente con la idea de crecer más allá de sus límites naturales, Aliança está modulando su discurso: ya no centrado en la independencia si no en la antiinmigración.

El independentismo lo dan por sentado, y es una estrategia totalmente consciente. Aúna dos emociones políticas: resentimiento hacia los inmigrantes y miedo a la inseguridad. Esto le permite crecer y nutrirse de votantes de todo el arco parlamentario, incluso de quienes no se definen como nacionalistas catalanes. A Orriols le gusta resaltar que gana en todos los colegios electorales de Ripoll, también en aquellos barrios de habla castellana. A muchos les podrá sorprender, pero va a darse la circunstancia de votantes que en las elecciones municipales y autonómicas voten a Aliança Catalana y en las generales, donde AC ha dicho que no piensa concurrir, voten a Vox. AC atrae a perfiles de votantes muy dispares: a votantes de Junts, ERC y CUP, pero también de Vox, PP, socialistas y comunes. Su discurso antiinmigrante y islamófobo acaba hallando votantes en el resto de partidos.