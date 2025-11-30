Suscribete a
empate técnico con junts, según el 'cis' catalán

«Veremos a votantes que eligen Aliança en las autonómicas y Vox en las generales»

El profesor Xavier Torrens se ha sumergido en el fenómeno Orriols para escribir 'Salvar Catalunya. La gestació del nacionalpopulisme català'

El autor destaca el rápido crecimiento del partido y el reto que le va a suponer penetrar en Barcelona y su área metropolitana

Sílvia Orriols, la 'condesa de Ripoll' que quiere conquistar Cataluña

El avance de Aliança en la Cataluña interior dispara las alarmas en Junts

Xavier Torrens, autor de 'Salvar Catalunya. La gestació del nacionalpopulisme català'
Àlex Gubern

Barcelona

Xavier Torrens (Essen, Alemania, 1966), sociólogo y profesor de Ciencia Política en la Universitat de Barcelona, es con seguridad la persona que más a fondo ha estudiado Aliança Catalana. En base a numerosas entrevistas personales con su líder y tras sumergirse a fondo ... en el fenómeno político asociado a Sílvia Orriols, ha escrito 'Salvar Catalunya. La gestació del nacionalpopulisme català' (Ed. Pòrtic), en el que disecciona un partido al que el último barómetro del instituto de opinión de la Generalitat (CEO) coloca ya al mismo nivel que Junts en la disputa por la tercera posición. Los datos del CEO confirman lo que Torrens ya anticipaba en su libro.

