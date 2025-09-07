Varios heridos, dos de ellos graves, al volcar un autocar en la C-32 en Barcelona
El vehículo transportaba 60 pasajeros, la mayoría de ellos de nacionalidad francesa
51 heridos, cuatro críticos, tras un choque de dos autocares en la Diagonal de Barcelona
Dos personas han resultado heridas graves, uno menos grave y varios han sufrido heridas de levedad tras volcar un autocar con 6o pasajeros en la carretera C-32 a la altura de la localidad de Santa Susanna (Barcelona). Los dos heridos graves han sido trasladados al Hospital Germans Trias de Badalona (Barcelona) y el menos grave al Hospital de Mataró (Barcelona).
El accidente se ha producido a las 12.20 horas en el kilómetro 127,7 de la citada vía y los Bomberos de la Generalitat han realizado una primera atención a los pasajeros y han revisado el vehículo y los alrededores por si hubiera más personas afectadas, según informan en su cuenta X.
La vía afectada se encuentra totalmente cortada en sentido sur/ Barcelona mientras los equipos de emergencias continúan trabajando, lo que ha causado dos kilómetros de retenciones desde Palafolls, según informa el Servicio Catalán de Tráfico (SCT) . Tras el siniestro ha quedado solo un carril abierto en sentido sur/Barcelona.
Según las primeras hipótesis, el vehículo, que transportaba a unas 60 personas de nacionalidad francesa, salió de la carretera y se precipitó por un talud. La mayoría salió por su propio pie y subió por el talud donde fue a parar el autocar.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete