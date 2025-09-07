Varios heridos, dos de ellos graves, al volcar un autocar en la C-32 en Barcelona

Efectiivos de los Bomberos y del Servicio de Emergencias atienden a los heridos

Dos personas han resultado heridas graves, uno menos grave y varios han sufrido heridas de levedad tras volcar un autocar con 6o pasajeros en la carretera C-32 a la altura de la localidad de Santa Susanna (Barcelona). Los dos heridos graves han sido trasladados al Hospital Germans Trias de Badalona (Barcelona) y el menos grave al Hospital de Mataró (Barcelona).

El accidente se ha producido a las 12.20 horas en el kilómetro 127,7 de la citada vía y los Bomberos de la Generalitat han realizado una primera atención a los pasajeros y han revisado el vehículo y los alrededores por si hubiera más personas afectadas, según informan en su cuenta X.

La vía afectada se encuentra totalmente cortada en sentido sur/ Barcelona mientras los equipos de emergencias continúan trabajando, lo que ha causado dos kilómetros de retenciones desde Palafolls, según informa el Servicio Catalán de Tráfico (SCT) . Tras el siniestro ha quedado solo un carril abierto en sentido sur/Barcelona.

Según las primeras hipótesis, el vehículo, que transportaba a unas 60 personas de nacionalidad francesa, salió de la carretera y se precipitó por un talud. La mayoría salió por su propio pie y subió por el talud donde fue a parar el autocar.