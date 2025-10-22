Suscribete a
ABC Premium
Directo
Sesión de control al Gobierno en el Congreso
El tiempo
La Aemet avisa de la llegada de un frente frío a España

A JUICIO

El urbano que disparó a un indigente en Barcelona se enfrenta a diez años de prisión

La Fundación Arrels, que ejerce la acusación popular, le atribuye una tentativa de homicidio y lesiones con arma de fuego, con la agravante de aporofobia

El urbano que disparó a un sintecho en Barcelona sigue en activo pero sin salir a patrullar

Agentes de la Policía catalana en la zona donde el urbano disparó al indigente, en noviembre de 2020, en Barcelona
Agentes de la Policía catalana en la zona donde el urbano disparó al indigente, en noviembre de 2020, en Barcelona EFE
E. Burés

E. Burés

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un agente de la Guardia Urbana se sienta este miércoles en el banquillo por haber disparado con su arma reglamentaria a una persona sin hogar en Barcelona, en noviembre de 2020. La Fundación Arrels, que ejerce la acusación popular, en defensa ... del herido, Marjan, un hombre de origen húngaro que entonces tenía 43 años, pide para el policía diez años de cárcel por tentativa de homicidio y lesiones con arma de fuego, con la agravante de aporofobia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app