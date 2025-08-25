El único pueblo de Cataluña que mantiene su nombre en castellano: cuál es el motivo y dónde está

La represión cultural de la dictadura franquista se hizo muy visible en un aspecto muy llamativo: la castellanización forzosa de los topónimos en Cataluña. Así, municipios con nombres catalanes fueron modificados por imposición del régimen, que prohibió el uso del catalán en el espacio público, incluidas señales, documentos oficiales y mapas.

Sin embargo, la llegada de la democracia a nuestro país desencadenó un proceso de recuperación del patrimonio lingüístico catalán, incluido el retorno a los nombres originales de muchos municipios. Este proceso no estuvo exento de debate en algunos sectores, pero contó con un amplio respaldo social y político en la región.

Hoy en día, casi todos los municipios catalanes utilizan de forma oficial su nombre en catalán. Sin embargo, aún existe un pequeño vestigio de la represión franquista en esta región. Y es que un municipio conserva su topónimo en castellano.

Hablamos de Cabacés, un pequeño pueblo de la comarca del Priorat, en la provincia de Tarragona. Este municipio, de apenas 300 habitantes, mantiene en la actualidad el nombre que le dio Franco, al contrario que el resto de localidades catalanas.

Por qué Cabacés mantiene su nombre en castellano

Antes de la dictadura franquista, Cabacés tenía un nombre catalán: Cabassers. Sin embargo, fue la voluntad del pueblo lo que hizo que, ya en democracia, se mantuviera su denominación en castellano. Y es que, aunque en 1933 la Generalitat aprobó su denominación catalana, los vecinos optaron por conservar 'Cabacés'.

La denominación actual de Cabacés se remonta al siglo XVIII, cuando el Instituto Geográfico y Estadístico de España la oficializó. Sin embargo, sus orígenes son mucho más antiguos. Durante el periodo de dominación musulmana, el lugar aparece citado como Abinkabaser, un nombre que combina el prefijo árabe Abin —que significa «hijo de»— con una raíz de origen latino relacionada con el término catalán 'cabàs', del que deriva después 'cabassers', en relación al oficio de aquellos que tejían cestos de esparto.

Después de la reconquista por parte de los catalanes, el nombre adoptó la forma catalana Cabassers. No obstante, en el siglo XIX se generalizó el uso de su versión castellanizada, que más tarde fue consolidada durante la dictadura franquista. Pese a que, tras la Transición, el marco legal permitió recuperar oficialmente el topónimo en catalán, los habitantes del municipio optaron por conservar la forma Cabacés, principalmente por arraigo y costumbre local.

No obstante, nunca han faltado las iniciativas para que este hecho quede reparado. Hay diferentes entidades que han solicitado que este municipio recupere su nombre original. Por su parte, el Institut d'Estudis Catalans considera que mantener Cabacés constituye una distorsión ortográfica histórica e incluso partidos como Junts y ERC han llevado el caso a los tribunales, reclamando la aplicación plena de la normativa.

Qué ver en Cabacés

Cabacés cuenta con un importante legado medieval que merece la pena ser visitado. Destacan los soportales del llano de la Bassada, la calle Mayor y la calle del Medio, que reflejan perfectamente la arquitectura tradicional de la zona, además de distintos puentes como el Puente Viejo o el de Cavaloca.

Cabacés Ayuntamiento de cabacés

Cabacés cuenta también con importantes edificios religiosos como la Iglesia dedicada a la Natividad de la Virgen María, que conserva un interesante retablo gótico, fechado en el siglo XIV, o ermitas como la de la Foia, la de San Juan y la de San Roque.

Por otro lado, es imprescindible visitar el Museo Municipal Miquel Montagud, donde se exponen obras del antiguo museo privado «Eco del Greco», con reproducciones del Greco, y obras originales del pintor Miquel Montagud Borja (1897-1984).

Cómo llegar a Cabacés

Llegar a Cabacés es muy sencillo. En coche desde Barcelona se tarda unas dos horas. La ruta recomendada incluye tomar la B‑10, luego incorporarse a la C‑32, seguir por la AP‑7/E‑15, desviarse en la salida T‑11 hacia Reus y continuar por la N‑420 y caminos locales (T‑300, T‑710, T‑702) hasta Cabacés.

En cuanto al transporte público, puedes consultar la mejor ruta en la aplicación de movilidad Moovit.