El TSJC anula algunos aspectos lingüísticos del documento de gestión de los colegios para este curso

Los magistrados estiman parcialmente el recurso de la AEB y recuerdan que el español debe ser lengua vehicular, con el catalán, en las aulas

Salvador Illa y Esther Niubó, en una escuela de Figueras, al inicio de este curso escolar
Salvador Illa y Esther Niubó, en una escuela de Figueras, al inicio de este curso escolar Efe
Daniel Tercero

Barcelona

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado algunos preceptos de las instrucciones de la Consejería de Educación firmadas en julio para el presente curso escolar que hacen referencia a las órdenes en materia lingüística. En línea con la doctrina establecida, los ... magistrados del TSJC recuerdan que la lengua catalana puede ser «la lengua base» del sistema educativo escolar en Cataluña, pero sin que esto suponga la exclusión del español como lengua vehicular, situación que se vive en las aulas de la comunidad, y en cualquier caso debe estar justificada.

