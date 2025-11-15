El TSJC anula algunos aspectos lingüísticos del documento de gestión de los colegios para este curso

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado algunos preceptos de las instrucciones de la Consejería de Educación firmadas en julio para el presente curso escolar que hacen referencia a las órdenes en materia lingüística. En línea con la doctrina establecida, los ... magistrados del TSJC recuerdan que la lengua catalana puede ser «la lengua base» del sistema educativo escolar en Cataluña, pero sin que esto suponga la exclusión del español como lengua vehicular, situación que se vive en las aulas de la comunidad, y en cualquier caso debe estar justificada.

La sentencia, consultada por ABC, la ha dado a conocer este sábado la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), entidad que recurrió el texto 'Documentos para la organización y la gestión de los centros' y del que el TSJC ha anulado varios preceptos. Entre estos puntos anulados figuran algunos que hacen referencia a la polémica figura del coordinador lingüístico, cuyo función principal es vigilar que solo se utilice el catalán. Para la AEB, «la sentencia deja claro que nadie puede ser obligado a utilizar exclusivamente el catalán en un centro educativo».

Para esta entidad, el fallo de los magistrados del TSJC, que estiman parcialmente la demanda de la AEB y establecen las costas a partes iguales, «refuerza el modelo de conjunción lingüística y frena los intentos de imposición del catalán como única lengua de uso y de cohesión social en la escuela catalana», ya que «los apartados suprimidos pretendían imponer el catalán como única lengua de cohesión social, cultural y comunitaria, configurando un modelo escolar excluyente, contrario a los derechos fundamentales y ajeno al pluralismo lingüístico real de Cataluña».

En esta línea, la asociación ha celebrado que el TSJC haya incluido en la sentencia que los centros educativos de cada escuela deban incluir, explícitamente, el español en sus proyectos lingüísticos, «lo que obligará a modificar aquellos proyectos que lo hayan relegado o invisibilizado». Una decisión que reforzará el equilibrio lingüístico en las aulas. «El hecho de que la lengua base sea el catalán o el aranés no es obstáculo para que se emplee el castellano», ha señalado la AEB, en un comunicado, compartiendo la posición del tribunal autonómico.

De la misma manera, «un aspecto especialmente relevante» para la entidad recurrente es la decisión del TSJC respecto a la idea de que el catalán sea la única lengua de cohesión social. Los magistrados han señalado que esta pretensión «vulnera los derechos fundamentales, al imponer una identidad lingüística uniforme y ajena a la realidad social de Cataluña, donde el castellano forma parte indiscutible del patrimonio cultural común y del tejido de convivencia entre los ciudadanos». Y han indicado que el uso del español no puede ser tenida en cuenta solo como «mera obligación académica, que no contribuye a la formación de una sociedad que comparta los mismos valores».

A lo largo de la sentencia, el TSJC ha recordado que ya desde 1983 el Tribunal Constitucional estableció que «la existencia de diversas lenguas oficiales impone un régimen de conjunción lingüística en la enseñanza, lo que significa que todas han de tener un uso vehicular normal en la enseñanza». Una interpretación constitucional que el Constitucional no ha hecho más que repetir, una y otra vez, también en la sentencia de 2010 sobre el Estatuto de Autonomía, a pesar que desde la Generalitat se ha incumplido desde entonces.

Según ha informado la AEB, la entidad pedirá a la Consejería de Educación, como consecuencia de la sentencia conocida este sábado, que se modifiquen inmediatamente «las instrucciones» para ajustarlas a la legalidad, prohíba «expresamente» los coordinadores lingüísticos, a los que define como «comisarios lingüísticos» y garantice «que ninguna familia, docente o alumno sea presionado por utilizar cualquiera de las lenguas oficiales» en las aulas y los centros escolares. «La exclusión del castellano es inconstitucional y no puede formar parte del proyecto educativo de los centros públicos de Cataluña», han añadido desde la asociación.