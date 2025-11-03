El Tribunal de Cuentas condena al exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña a devolver 82.000 euros

El Tribunal de Cuentas, a través de su consejera del Departamento 2º de la Sección de Enjuiciamiento, ha dictado una sentencia de reintegro que condena a Daniel de Alfonso, que ocupó el cargo de director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) entre 2011 y 2016 ... por indicación de Artur Mas (CiU), por un importe de 82.341,27 euros, estimando así parcialmente la demanda interpuesta por la OAC y a la que se adhirió la Fiscalía.

Según ha informado este lunes el Tribunal de Cuentas, en la sentencia se aprecia que, durante el periodo en que el demandado fue director de la OAC, y por orden de éste, «se pagaron injustificadamente determinadas retribuciones en concepto de trienios a las que no tenían derecho sus perceptores». Estas retribuciones injustificadas beneficiaron a De Alfonso y otras dos personas que desempeñaban diversos cargos en la OAC.

La resolución del Tribunal de Cuentas condena al exdirector de esta institución autonómica de control y detección del fraude a reparar el daño causado a los fondos públicos de la OAC mediante el reintegro de las cantidades que indebidamente se pagaron. La OAC y la Fiscalía reclamaban unos 205.000 euros y en la sentencia se acredita que el perjuicio asciende a 138.240,88 euros, pero una parte de la responsabilidad ha prescrito.

En cuanto a las cantidades, De Alfonso se habría beneficiado de 119.889,84 euros y las otras dos personas que habrían cobrado indebidamente, 12.030,78 euros y 6.320,26 euros, respectivamente. De estas cantidades, el exdirector de la oficina deberá devolver 71.363 euros por el dinero que cobró y 10.978,27 euros por la suma de lo que cobraron de más sus dos subordinados. La sentencia es recurrible en apelación ante la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas.