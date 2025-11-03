Suscribete a
Torres agilizó personalmente el cobro de la empresa de la trama de las mascarillas

El Tribunal de Cuentas condena al exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña a devolver 82.000 euros

Daniel de Alfonso fue director de la oficina entre 2011 y 2016 por indicación de Artur Mas

De Alfonso está «seguro» de que la grabación de sus reuniones con Fernández Díaz las hizo Interior

Dimisión de Carlos Mazón, en directo: última hora tras la comparecencia del presidente de la Comunidad Valenciana

Daniel de Alfonso, en una comparecencia en el Parlamento de Cataluña en 2016
Daniel de Alfonso, en una comparecencia en el Parlamento de Cataluña en 2016 INÉS BAUCELLS
D. Tercero

Barcelona

El Tribunal de Cuentas, a través de su consejera del Departamento 2º de la Sección de Enjuiciamiento, ha dictado una sentencia de reintegro que condena a Daniel de Alfonso, que ocupó el cargo de director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) entre 2011 y 2016 ... por indicación de Artur Mas (CiU), por un importe de 82.341,27 euros, estimando así parcialmente la demanda interpuesta por la OAC y a la que se adhirió la Fiscalía.

