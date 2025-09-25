Uno de cada tres maltratadores incumple las órdenes de alejamiento impuestas. Así sucede en Cataluña, según los datos de los Mossos d'Esquadra, que indican que el 34,7 por ciento de los condenados por violencia machista han quebrantado dichas medidas entre dos y cinco veces. «El quebrantamiento de condena tiene una alta reincidencia de los agresores y provoca un aumento de la inseguridad en las víctimas», ha apuntando este jueves la comisaria Marta Fernández, durante las jornadas 'Feminicidios y otras formas de violencia grave sobre las mujeres' que se celebran en Barcelona.

Y es que las denuncias por quebrantamiento de condena en casos de violencia machista han aumentado en la comunidad más de un 82 por ciento entre 2012 y 2024, por lo que la comisaria Fernández ha subrayado que el foco se deber poner más aún en el agresor, mejorando el modelo de seguimiento y protección a las víctimas. Entre otros, actualizando los controles telemáticos y el intercambio de información entre Cuerpos policiales, así como la mejora del modelo de valoración policial de riesgo.

Entre los datos que ha desgranado Fernández, el aumento generalizado de denuncias, especialmente, por algún tipo de violencia sexual que, desde 2012, han crecido un 73 por ciento. También han aumentado las quejas formalizadas por acoso y difusión -no consentida- de imágenes íntimas.

En cuanto a feminicidios, entre 2008 y 2025 se han registrado 221 en Cataluña. De ellos, 179 de los asesinatos se perpetraron en el en el ámbito de la pareja o expareja. En el 27 por ciento de los casos existían denuncias previas y un 9 por ciento de las víctimas contaba con medidas de protección en vigor. Casi siete de cada diez mujeres convivían con su agresor cuando este perpetró el crimen, y el 65 por ciento de ellas eran madres.

Entre las medidas para mejorar su protección, la comisaria ha apuntado que juzgar con prontitud a aquellos que incumplan las órdenes de alejamiento favorecería que el agresor tuviese en cuenta las consecuencias de su comportamiento.