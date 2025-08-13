Suscribete a
Muere un voluntario que ayudaba en la lucha contra los incendios en León
La trama de corrupción en ayuntamientos que llevó al caso del 3% llega a juicio

Tres exalcaldes de CiU, al banquillo por prevaricación y malversación por el caso Efial

Efial, una consultoría crecida a la sombra de los ayuntamientos de CiU

Registro de la sede de Efial en julio de 2016
Registro de la sede de Efial en julio de 2016
Elena Burés

Elena Burés

Barcelona

Fue en julio de 2016 cuando la Guardia Civil, en el marco de la operación Térmyca, irrumpió en medio centenar de ayuntamientos, sobre todo de Cataluña y Madrid, para recabar expedientes de contratación de diversos organismos y empresas que pudieran derivar en delitos contra ... la Administración. Una década más tarde, en septiembre y octubre de 2026, se sentarán en el banquillo de la Audiencia Nacional tres exalcaldes de la extinta CiU en Tarragona, acusados de malversación y prevaricación por el presunto amaño de contratos en favor de la consultora Efial.

