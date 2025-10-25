La inestabilidad geopolítica mundial frena el tráfico marítimo y obliga a reconfigurar las rutas

«Necesariamente tenemos que ir a mejor». El diagnóstico de Arsenio Domínguez (Panamá, 1970), presidente de la Organización Marítima Internacional (OMI), define el momento, entre la esperanza y la cautela, de un sector clave de la economía mundial, responsable de más del 80% del ... comercio global de mercancías. Las rutas marítimas mantienen viva la economía del planeta, unas arterias que en los últimos años están viviendo probablemente la situación más estresante desde el cierre del Canal de Suez en 1967, arrojando una reconfiguración de rutas debido a la inseguridad en los estrechos clave, a lo que se suma, por añadidura, el volátil mapa arancelario propiciado por la nueva administración Trump.

Al frente de esta agencia de la Naciones Unidas, responsable de la gestión del tráfico marítimo y de la prevención de la contaminación en los mares, Domínguez expone a ABC los desafíos de un sector tan importante en cuanto a su impacto en la economía mundial como frágil ante las amenazas, tal y como se ha podido comprobar con el desplome del tráfico en el Canal de Suez tras la campaña de ataques a buques llevada a cabo desde el Yemen. Según datos oficiales, por este canal, ruta clave en el transporte de mercancías entre Asia y Europa, circula un 70% menos de tonelaje que en 2023 –de 140 millones de toneladas mensuales a 40 ahora–, un tráfico que se ha desviado principalmente por el cabo de Buena Esperanza, con el consiguiente incremento de los costes. Tras un crecimiento del tráfico en 2024 del 2,2% en volumen total y del 5,9% en millas por tonelada transportada –por debajo de la media de los 20 años anteriores–, se espera que el comercio marítimo cierre 2025 con un estancamiento o un muy ligero crecimiento de alrededor del 0,5% (1,4% en el caso de los contenedores).

Desde la prudencia ante una situación en ningún caso estable, Domínguez, que estos días asiste en Barcelona al congreso de la Wista –organización de mujeres implicadas en el sector del transporte marítimo–, valora positivamente el nuevo contexto geopolítico que parece abrirse paso, así como la reducción en el número de ataques a buques. «Las cosas parecen ir avanzando, y no esperamos un incremento de los incidentes», apunta Domínguez que recuerda que, pese todo, «la del Mar Rojo sigue siendo una ruta abierta», con numerosos países implicados en dar «asistencia naval de protección y de respuesta», una asistencia imprescindible, muy valorada por la OMI, pero «no sostenible a largo plazo».

Sobre una perspectiva de mejora siempre frágil, la realidad es que el impacto sobre el tráfico ha sido notable: así, por ejemplo, el recorrido promedio por viaje pasó de 4.831 millas en 2018 a 5.245 millas en 2024 , según datos recogidos por la Unctad –organismo de Naciones Unidas para el comercio y el desarrollo–, con el consiguiente impacto en el coste, la reducción de márgenes y el aumento de las emisiones. El contexto global lleva a que las previsiones de crecimiento a medio plazo del transporte marítimo para el periodo (2026-2030) se hayan reajustado a la baja, del 2,5% de tasa media anual inicial al 2% que se dibuja ahora (2,3 %, en contenedores). Todo ello en un contexto de gran volatilidad en el coste del flete, donde los últimos cinco años han sido un sube y baja del precio medio por contenedor transportado –pandemia, guerra en Ucrania, en Gaza...–, con oscilaciones de hasta el 500%.

Junto con la inestabilidad geopolítica, el sector del transporte marítimo afronta otros retos decisivos, como es de la descarbonización –se estima que es responsable del 3% de la emisión global de gases de efecto invernadero–, un empeño de la OMI que, como sucede con el mapa arancelario, también se ve alterado por la posición y presiones de la administración Trump. No se explica de otra manera en el sector, junto con el descontento de los 'petro estados', la sorpresiva decisión de la OMI la pasada semana en su reunión en Londres de aplazar un año la adopción del «marco de emisiones netas nulas» para el transporte marítimo pactada en abril, en lo que deberá ser el primer sistema mundial para fijar los precios de las emisiones de carbono para ese sector. Una iniciativa, con el objetivo último de llegar en 2050 a las emisiones cero, y que permitiría recaudar entre 10.000 y 13.000 millones de euros al año, una cifra que debería ayudar en la nada barata transición a los combustibles no contaminantes, así como a ayudar a los países en vías de desarrollo.

Prudente, sin querer señalar a nadie, Domínguez precisa a ABC que ya tenían claro cuando se apostó por la transición en 2023 que el plazo de dos años para su aprobación era un reto, y que dudas por ejemplo en cuanto a la certificación de los combustibles o la evaluación de la tecnología, condujeron a un aplazamiento que, en ningún caso, precisa el presidente de la OMI, implica una renuncia en cuanto al objetivo. La singladura es larga: aunque más de la mitad de los nuevos buques que se botan ya operan con combustibles alternativos, en el mar más del 90% de la flota activa, por tonelaje, todavía utiliza combustibles convencionales. En paralelo, la OMI persevera en otros aspectos no menores –digitalización, automatización, limpieza, colaboración con las autoridades portuarias para reducir los tiempos de anclaje previos al atraque...–. El objetivo, que el tráfico de las arterias marítimas siga fluyendo.