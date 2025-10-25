Suscribete a
La inestabilidad geopolítica mundial frena el tráfico marítimo y obliga a reconfigurar las rutas

El presidente de la OMI expone a ABC los retos del sector y la decisión de aplazar la reducción de emisiones

El crecimiento medio del transporte por mar previsto entre 2026 y 2030 se reduce medio punto, hasta el 2%

La crisis en el mar Rojo desplaza el tráfico marítimo a África y convierte a España en puerta de Europa

Terminal de contenedores, en el puerto de Valencia
Àlex Gubern

Barcelona

«Necesariamente tenemos que ir a mejor». El diagnóstico de Arsenio Domínguez (Panamá, 1970), presidente de la Organización Marítima Internacional (OMI), define el momento, entre la esperanza y la cautela, de un sector clave de la economía mundial, responsable de más del 80% del ... comercio global de mercancías. Las rutas marítimas mantienen viva la economía del planeta, unas arterias que en los últimos años están viviendo probablemente la situación más estresante desde el cierre del Canal de Suez en 1967, arrojando una reconfiguración de rutas debido a la inseguridad en los estrechos clave, a lo que se suma, por añadidura, el volátil mapa arancelario propiciado por la nueva administración Trump.

