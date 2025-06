Teresa Garcia-Milà, nueva presidenta del Círculo de Economía

La economista Teresa Garcia-Milà ha sido proclamada nueva presidenta del Círculo de Economía una vez finalizado el proceso electoral interno, en el que su candidatura ha sido la única presentada. Con este nombramiento, García-Milà se convierte en la primera mujer en presidir la entidad desde su fundación en 1958, según ha informado el Círculo en un comunicado.

Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona y doctora en Economía por la Universidad of Minnesota (Estados Unidos), actualmente es directora de la Barcelona School of Economics (BSE). También es catedrática de la Universidad Pompeu Fabra e investigadora asociada al Centro de Investigación en Economía Internacional (Crei), así como vicepresidenta del patronato del Institute of Political Economy and Governance (Ipeg).

En el ámbito institucional y empresarial, es consejera de Repsol y presidenta de su comisión de auditoría, presidenta no ejecutiva de Sabadell Digital, y asesora económica del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Tras su nombramiento, Garcia-Milà afronta un mandato de tres años (2025-2028) con la voluntad de reforzar los valores fundacionales de la entidad -democracia, economía de mercado y Europa- en un contexto económico marcado por la inestabilidad. En esta coyuntura de grandes retos, la nueva presidenta del Círculo quiere poner el foco en Europa y en la recuperación de su fuerza política y económica en el tablero global.

La junta directiva que liderará estará formada por empresarios como el consejero delegado de Reig Jofre, Ignasi Biosca; la CEO de Penguin Random House, Núria Cabutí, o el presidente y CEO de Puig, Marc Puig, entre otros nombres. Miquel Nadal seguirá siendo director general; Oriol Aspachs secretario técnico y Xavier Vives liderará la Iniciativa per la Productivitat i la Innovació (IPI).

