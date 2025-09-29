Técnicos de la OCDE visitan escuelas e institutos de Cataluña dentro del acuerdo con la Generalitat para reflotar la educación

Técnicos de la OCDE se encuentran en Cataluña recopilando información para realizar su primer diagnóstico sobre la educación de la Comunidad que, según han precisado a ABC fuentes de la Consejería de Educación, estará listo antes de que concluya el último trimestre del año. «Lo tendremos en este último trimestre de año, forma parte de la primera fase del convenio, un diagnóstico de alto nivel para uso interno de la Generalitat», han indicado desde el departamento que dirige Esther Niubó.

«Representantes a nivel técnico de la OCDE visitarán varios centros educativos para conocer de primera mano las diferentes tipologías y complejidades en todo el territorio. En el marco de esta visita, los expertos europeos se entrevistarán con distintas direcciones, docentes, asociaciones de familias y entidades pedagógicas y representantes del Consejo de Educación de Cataluña», han indicado desde la Consejería. La reunión es a puerta cerrada y no se proporcionará, según aclaran desde el departamento, información sobre la misma porque los datos serán de uso interno para el departamento.

La visita de los expertos se enmarca dentro del acuerdo firmado a comienzos de enero de 2025 por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa y la consejera de Educación Esther Niubó, con el director de Educación del organismo internacional, Andreas Schleicher, con el objeto de «reflotar» la educación catalana tras la debacle de los resultados del último Informe PISA y otros análisis internacionales.

Noticia Relacionada La comunidad educativa se planta ante el fracaso del sistema: «No podemos esperar a que nos salve la OCDE» Esther Armora Tras el nuevo «fracaso» de los alumnos catalanes en Matemáticas, Ciencias e Inglés, profesores y expertos exigen «acciones inmediatas» en el modelo educativo para revertir la situación

El pacto, que implicará a la Generalitat un coste de cerca de 1,5 millones de euros, contempla varias acciones. La primera, realizar un informe integral que proporcionará tanto un diagnóstico del sistema educativo como recomendaciones de políticas educativas concretas, un documento interno llamado 'Prioridades para la acción' para uso de las autoridades catalanas, y un informe de seguimiento completo a finales de 2026 y 2027, según precisaron desde la Generalitat tras el acuerdo.

Por último, según precisaron las autoridades educativas durante la firma del acuerdo, el organismo elaborará «un informe final que sintetizará los resultados del proyecto, contribuyendo al intercambio de conocimientos a nivel nacional e internacional sobre las lecciones aprendidas para la implementación de la reforma educativa».

La Generalitat anunció en septiembre de 2024 que pedirían ayuda a Europa para superar la debacle de la últimas pruebas PISA (los alumnos obtuvieron las peores marcas en el ranking internacional que mide las competencias más básicas), y de otros análisis educativos como PRILS (Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora), o TIMMS (Trends in International Mathematics and Science Study, en inglés), que constataron el mal nivel de los alumnos de esta comunidad en diferentes ámbitos competenciales. «El proceso está en marcha según las fechas previstas y el coste es de 1'48 millones de euros tal y como quedó detallado en el acuerdo de Gobierno de 17 de junio de 2025», han constatado desde el Departamento de Educación.