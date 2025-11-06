Las universidades catalanes suspenden las clases mientras el temporal descarga en el litoral y prelitoral catalán
El 112 ha recibido medio millar de llamadas por un temporal que avanza de este a oeste
Cortada la R4 de Rodalies entre Sabadell y Tarrasa
Protección Civil lanza una EsAlert ante el riesgo de lluvias intensas en Cataluña
Barcelona
La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat de Girona (UdG), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y la Universitat de Barcelona (UB) han suspendido toda la actividad académica prevista para este jueves ante ... la alerta emitida por Protección Civil de la Generalitat, que recomienda evitar los desplazamientos innecesarios por las lluvias torrenciales previstas en el litoral y prelitoral de Cataluña.
En un comunicado, la Autónoma ha explicado que la medida afectará a todos los centros y campus y, en cuanto al personal de la UAB, recomienda realizar teletrabajo en todos aquellos casos en los que sea posible, con el objetivo de reducir los desplazamientos y minimizar riesgos.
La línia de xàfecs i tempestes avança ràpidament cap al sector central del litoral i prelitoral i la Catalunya central. A més d'intensitat forta, i localment torrencial de precipitació, pot venir acompanyada de ratxes molt fortes de vent. pic.twitter.com/9KJjr8OJ9f— Meteocat (@meteocat) November 6, 2025
Por el momento, el teléfono de emergencias 112 ha recibido 527 llamadas por el temporal hasta las 9.30 horas, un episodio que afecta especialmente al litoral y prelitoral catalán y que ha generado un total de 446 expedientes en el seno del 112. Por comarcas, del Vallès Occidental pertenecen el 44,42% de las llamadas, mientras que del Barcelonès son el 16,63%, del Vallès Oriental el 8,32% y del Baix Llobregat, el 7,88%, ha informado el 112 en un mensaje en 'X' recogido por Ep.
Molta precaució en desplaçaments pel front de pluges que passa ràpid però amb molta intensitat d’oest a est i de sud a nord. No es preveuen mesures especials pel que fa al transport escolar i altres.#AlertaCat #INUNCAT https://t.co/mUlzaff3WM pic.twitter.com/JGn4qiUBS7— Protecció civil (@emergenciescat) November 6, 2025
Por otra parte, la R4 de Rodalies entre Sabadell y Terrassa (Barcelona) ha sido cortada a causa de condiciones meteorológicas adversas este jueves sobre las 8.52 horas. Así lo ha informado Adif en un apunte en 'X' recogido por Europa Press, donde la R4 se suma las líneas R14 y la R13 entre Lleida y La Plana de Picamoixons (Tarragona) y la R15 entre Móra d'Ebre y Ascó (Tarragona), también cortadas por el mismo motivo.
Además, una incidencia en la señalización en la estación de Gavà (Barcelona) provoca que los trenes de las líneas R2 y R2 Sud registren retrasos y los trenes de la R2 Sud con dirección Sant Vicenç de Calders finalizan su recorrido en Cunit (Tarragona).
En otra publicación en 'X', los Bombers de la Generalitat han informado que han atendido hasta las 7 horas de este jueves 21 avisos por lluvia, la mayoría por inundación de bajos, con 12 avisos procedentes de Terres de l'Ebre (Tarragona) -con 7 desde Móra d'Ebre- y 9 de la provincia de Lleida, siendo 6 de la capital ilerdense.
