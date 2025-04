«Esto es solo un aviso»: anónimo con amenazas contra un profesor constitucionalista y nuevo veto de la UAB a S'ha Acabat!

«Esto es solo un aviso (...) nos seguiremos encontrando hasta que marchéis de la universidad». Son un par de frases de la carta amenazante que el profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) recibió ayer en su despacho, en la jornada previa a ... la celebración, prevista para hoy, pero finalmente vetada por el decanato de la universidad, de S'ha Acabat!.

El episodio, tanto la amenaza como el nuevo veto a la entidad constitucionalista, lo ha explicado el propio Arenas, que fue en su momento presidente de Sociedad Civil Catalana. «Hace varias semanas, desde S'ha Acabat! me pidieron que participara en un acto que se celebraría en la Facultad de Derecho de la UAB sobre España y Europa ante el nuevo escenario internacional. Participaría también en él Susana Beltrán, profesora de Derecho internacional público». Arenas prosigue: «La víspera del acto, estaba trabajando en mi despacho de la Facultad cuando alguien introdujo por debajo de la puerta un mensaje amenazante en relación a mi participación en dicho acto».

Este es el texto del mensaje: «Rafael Arenas. Las antifascistas de la UAB te dirigimos esta carta. No eres bienvenido a la universidad, y nos aseguraremos de que así lo sientas. Tus ideas xenófobas y españolistas, que intentas esconder bajo un 'paraguas' de constitucionalidad y conservadurismo, son la defensa del capitalismo más voraz. No permitiremos que continúes esparciendo tu discurso lleno de odio que busca segregar la clase obrera y mantener privilegios de la burguesía. Tanto si acompañado de vuestros guardaespaldas nazis, los pringados de S'ha Acabat! o la colaboración del decanato, os echaremos. Esto es solo un aviso, y mañana es solo el inicio, nos seguiremos encontrando hasta que marchéis de la universidad. En la universidad, ni fascistas ni amigos delos fascistas. Estad atentos, hasta mañana».

Tras recibir el anónimo, Arenas acudió al decanato a denunciar los hechos, y donde Ricard Esteban, vicedecano, le indicó que la decana, ese día de viaje, había decidido suspender el acto. «Le pregunté cuáles eran las razones para la suspensión; pero, la verdad, no me acabó de quedar claro cuáles eran éstas. Le transmití que, al margen de la amenaza que había recibido, suspender un acto de S'ha Acabat! me parecía injustificado».

No es la primera vez que el decanato de la UAB veta un acto de la entidad. De hecho, la UAB se vio forzada de manera reciente por orden judicial a admitir a S'ha Acabat! en una feria de entidades en el campus tras haberles prohibido la participación, alegando, entre otros motivos, que su presencia, alteraba «el buen funcionamiento y la seguridad del acontecimiento», cuando en realidad han sido las contramanifestaciones independentistas contra la entidad lo que en repetidas ocasiones genera alteraciones del orden público o directamente agresiones. Una gran pancarta con el lema «Fuera S'ha Acabat de la Autónoma» decoraba ayer la Facultad de Derecho donde debía celebrarse el acto.

«Denunciamos la censura ejercida por la Universidad Autónoma al cancelar sin previo aviso nuestro acto y permitir amenazas contra Rafael Arenas. La institución vuelve a ser partícipe de la vulneración de derechos fundamentales hacia nuestra asociación», denuncia la entidad. Arenas también ha recibido el apoyo de Universitarios por la Convivencia.