En 44 de los 114 ayuntamientos gobernados por el PSC no se exhibe la bandera de España

Cataluña sigue siendo una comunidad en la que, a grandes rasgos, la normativa de símbolos oficiales no se respeta. En 763 ayuntamientos de las 947 poblaciones de la región no se exhibe la bandera de España, tal y como obliga la ley de banderas; ... en 381 no ondea la bandera de Cataluña; en 97 se muestra la enseña independentista y en 62 edificios consistoriales de otras tantas localidades se muestra algún símbolo nacionalista, también contrario a la normativa y las sentencias judiciales, según un informe de Impulso Ciudadano hecho público hoy. Uno de los datos más llamativos de este estudio es que de los 114 ayuntamientos en los que el PSC gobierna en solitario en 48 no se cumple la normativa vigente y en 44 no se exhibe la bandera de España.

Un ayuntamiento en España cumple la normativa sobre símbolos si exhibe las banderas del país y de la comunidad autónoma en la forma prevista en la ley de 1981 y carece de símbolos nacionalistas o partidistas que vulneren la neutralidad institucional en las fachadas de los edificios consistoriales. En base a estas premisas, la entidad constitucionalista presidida por José Domingo ha elaborado su tercer informe anual sobre la exhibición de símbolos en los ayuntamientos de Cataluña. Del total (947 municipios), solo 160 son respetuosos con la normativa de símbolos. Es decir, en Cataluña únicamente el 17% de los equipos de gobierno locales cumplen la ley. En 2022, año del anterior informe de la entidad, 132 ayuntamientos (14% del total) la cumplían y en 2021 lo hicieron 125 ayuntamientos (13%). Presencia de las banderas oficiales en municipios catalanes 2022 2024 Barcelona Total municipios 311 Falta bandera española 225 211 Falta bandera catalana 102 99 Con estelada 45 35 Con lazo amarillo 19 7 Con pancarta nacionalista 39 23 Gerona Total municipios 221 Falta bandera española 195 196 Falta bandera catalana 79 83 Con estelada 40 30 Con lazo amarillo 5 2 Con pancarta nacionalista 19 10 Lérida Total municipios 231 Falta bandera española 200 201 Falta bandera catalana 119 119 Con estelada 19 16 Con lazo amarillo 2 1 Con pancarta nacionalista 18 10 Tarragona Total municipios 184 Falta bandera española 157 155 Falta bandera catalana 83 80 Con estelada 11 6 Con lazo amarillo 6 7 Con pancarta nacionalista 12 7 Total municipios 184 Falta bandera española 777 763 Falta bandera catalana 383 381 Con estelada 105 97 Con lazo amarillo 32 17 Con pancarta nacionalista 88 50 Relación entre partidos y cumplimiento de la normativa Partidos que gobiernan en solitario Cumple No cumple Total municipios 50% 30 302 Junts 332 18 293 ERC 311 66 48 PSC 114 0 17 CUP 17 3 10 13 PDeCat 4 1 PP 5 5 0 ECP 5 81 Otros 98 17 752 Total 895 143 Fuente: Impulso Ciudadano ABC Presencia de las banderas oficiales en municipios catalanes 2022 2024 Falta bandera española Falta bandera catalana Presencia de estelada Presencia de lazo amarillo Presencia de pancarta nacionalista 225 211 Barcelona 102 99 Total municipios 45 39 35 23 19 7 311 196 195 Gerona Total municipios 83 79 40 30 19 10 5 2 221 201 200 Lérida 119 119 Total municipios 19 16 18 10 2 1 231 157 155 Tarragona 83 Total municipios 80 11 12 6 7 7 6 184 Total municipios 777 763 381 105 88 383 97 32 17 50 947 Relación entre partidos y cumplimiento de la normativa Partidos que gobiernan en solitario Total municipios Cumple No cumple 50% Junts 332 30 302 ERC 311 18 293 PSC 114 66 48 CUP 17 0 17 PDeCat 13 3 10 PP 5 4 1 ECP 5 5 0 Otros 98 17 81 Total 895 143 752 Fuente: Impulso Ciudadano ABC A pesar de esta ligera mejoría respecto a 2022, desde Impulso Ciudadano se ha advertido de que en este periodo 14 municipios han pasado a incumplir la norma y 42 han dejado de estar fuera de la legalidad. Es decir, sigue habiendo representantes públicos, a nivel local, que dan pasos en la dirección contraria a la del respeto y cumplimiento dejando las instituciones al margen de las pugnas partidistas. «Los datos del incumplimiento generalizado siguen siendo muy preocupantes, no podemos permitir que siga normalizándose la desobediencia institucional en Cataluña», ha dicho Domingo en la presentación del informe. «El cumplimiento de la ley no es una opción, es un mandato. La bandera de España y la de Cataluña deben ondear en todos los ayuntamientos porque así lo exige la Constitución y el Estatuto de Autonomía», ha señalado. Y ha añadido que «las autoridades deben entender que es profundamente antidemocrático favorecer desde el poder las posturas partidistas», por lo que ha exigido a los gobiernos de España y Cataluña que «dejen de mirar hacia otro lado» porque «la democracia se asienta en el principio de legalidad y las normas se han de respetar». Ningún municipio de la CUP cumple Atendiendo a los equipos de gobierno, sobre todo en las localidades en los que estos son de un solo color político, «los datos reflejan una correlación clara entre formaciones de corte nacionalista y el incumplimiento de la normativa». De los 332 ayuntamientos en los que gobierna Junts, cumplen la normativa de símbolos solo 30; de los 311 en los que gobierna ERC, solo lo hacen 18; y el dato más relevante: el PSC gobierna en solitario en 114 municipios, de ellos solo cumplen 66. Y en los cinco que gobierna el PP hay uno que no cumple la normativa actual. Igualmente, la CUP, que gestiona 17 ayuntamientos, es la que más incumple: en todos. El PDECat solo cumple en tres de los 13 que gobierna. Y En Comú Podem respeta la norma en los cinco que gobierna. Noticia Relacionada Campaña para que los ayuntamientos catalanes respeten los símbolos y sean neutrales el 28-M Daniel Tercero El alcalde de Lérida retira la pancarta de la fachada del edificio consistorial que hacía referencia a los «presos políticos» La infracción más frecuente, según se recoge en el informe que ha monitorizado todos los municipios catalanes, sigue siendo, como en los estudios de años anteriores, el incumplimiento de la obligación de exhibir de la bandera de España. Solo en 184 ayuntamientos (18%) ondea, mientras que en 763 (82%) no lo hace. En lo que se refiere a las provincias, solo tienen la bandera de España 25 de los 221 ayuntamientos de Gerona (uno menos que en 2022); 30 de los 231 de Lérida (uno menos que en 2022); 29 de los 184 de Tarragona (dos más que en 2022) y 100 de los 311 de Barcelona (14 más que hace dos años). Por otro lado, del total de los ayuntamientos, 566 exhiben la bandera de Cataluña (dos más que en 2022 y diez más que en 2021) y 381 no lo hacen. Es decir, en el 40% de los ayuntamientos de Cataluña falta la señera, símbolo, con la bandera de España, de la comunidad según recoge el Estatuto de Autonomía. En términos de la población afectada por este incumplimiento de la legislación, apoyada explícitamente con sentencias judiciales, poco más del 16% de los catalanes viven en municipios en los que la bandera de España ondea en el ayuntamiento y hay que irse al 37% si se hace referencia a la bandera de Cataluña. Ayuntamiento de Sant Celoni (Barcelona), gobernado por el PSC IMPULSO CIUDADANO Otro desafío del nacionalismo es el uso de las instituciones para apuestas partidistas. El claro ejemplo de esto es la exhibición de la bandera independentista o 'estelada'. En 97 municipios se exhibe con naturalidad (10%). Por provincias: 45 en Barcelona, 30 en Gerona, 16 en Lérida y seis en Tarragona. En comparación con 2022, hay ocho ayuntamientos menos con la 'estelada' y 21 menos que en 2021; aunque en la provincia de Barcelona su presencia se ha incrementado significativamente pasando de las 35 en 2022 a las 45 actuales. Impulso Ciudadano también recoge en su informe los símbolos nacionalistas que se muestran en los ayuntamientos. Este hecho ha disminuido. En 2022 eran 114 municipios, menos de los 197 de 2021; y ahora hay 62 ayuntamientos con «propaganda separatista» (el 6% del total de los ayuntamientos).

