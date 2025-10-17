Sirera (PP) propone un mosaico en Sarriá para conmemorar los 125 años del Espanyol

Daniel Sirera, presidente del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, ha propuesto conmemorar los 125 años del RCD Espanyol con una réplica del mosaico que presidía la entrada del antiguo estadio de Sarrià. Una iniciativa que busca conmemorar el aniversario ... del club (el próximo 28 de octubre) y «mantener viva la memoria del campo que durante 70 años (1923-1997) fue la casa del Espanyol», han expresado los populares.

El concejal ha presentado, en los jardines del Campo de Sarrià, la imagen, que reproduce el emblemático mosaico con el escudo del Espanyol, acompañado por la silueta de un jugador blanquiazul, que adornaba la fachada principal del antiguo estadio y permaneció allí hasta su demolición en 1997.

Sirera ha recordado que «el Espanyol no solo es un club, es memoria colectiva de nuestra ciudad, y en Sarrià se vivieron momentos únicos como partidos del Mundial 82, de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 o incluso el primer gol de la historia de la Liga, marcado por Pitus Prats en 1929. Este estadio formó parte de la historia de Barcelona, y la ciudad tiene la obligación de reconocerlo».

Además, el dirigente Popular ha explicado que «el deporte construye ciudad; y reconocer al Espanyol es reconocer a su gente y a las generaciones enteras de barceloneses que sienten estos colores con orgullo«.

«Barcelona es una ciudad de tradición deportiva que debe reconocer a todos sus clubs históricos, ya que son patrimonio y riqueza cultural de la ciudad, y reflejan la pluralidad deportiva de la ciudad», ha añadido Sirera.

Actualmente, la zona cuenta con una placa que se instaló en 2023 con motivo del centenario del Estadio de Sarrià, que ha sido vandalizada en varias ocasiones. El Grupo Municipal Popular tras informar formalmente de esta iniciativa a la entidad blanquiazul y obtener su visto bueno, presentará la propuesta en la próxima Comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deporte, que tendrá lugar el 21 de octubre, para solicitar oficialmente este reconocimiento.