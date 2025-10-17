Suscribete a
Sirera (PP) propone un mosaico en Sarriá para conmemorar los 125 años del Espanyol

La propuesta se inspira en una ilustración que presidía la entrada al antiguo campo

ABC

Barcelona

Daniel Sirera, presidente del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, ha propuesto conmemorar los 125 años del RCD Espanyol con una réplica del mosaico que presidía la entrada del antiguo estadio de Sarrià. Una iniciativa que busca conmemorar el aniversario ... del club (el próximo 28 de octubre) y «mantener viva la memoria del campo que durante 70 años (1923-1997) fue la casa del Espanyol», han expresado los populares.

