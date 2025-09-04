Los sindicatos denuncian la entrega de Ràdio 4 a Junts y la externalización de la programación

Comparecencia ante la Comisión del Congreso de los Diputados del presidente de la Corporación RTVE, José Pablo López

El Sindicato Independiente de Comunicación y Difusión (SI), con representación en el comité de empresa de RTVE, ha arremetido hoy mediante una nota contra la criterios de programación y contratación de Ràdio 4, el canal de radio en catalán de la corporación y que, merced a los acuerdos entre Junts y el PSOE, se reconfigura para satisfacer al partido independentista, como adelanta hoy ABC.

El sindicato lamenta que la «nueva programación», que hoy se presenta públicamente, se ha «entregado a estrellas mediáticas externas», algo que atribuyen en parte a la influencia del consejero de Junts en RTVE, Miquel Calçada, así como a la externalización, algo que también sucede en la nueva La 2, que comenzará sus emisiones en octubre.

«Existen dos Radio4, una de primera clase y otra de segunda o tercera», insiste el SI. «La de primera clase es para los de fuera y sus amistades, y la otra, la del furgón de cola, la pobre, es para los trabajadores de Radio4 o para quienes no tienen el privilegio de ser de la 'colla' (pandilla)».

«Sí suena a risa, pero hasta los gastos de taxis y agua para los invitados se han recortado para los programas internos, mientras que para las productoras, barra libre», denuncia la nota.

En la misma línea se manifiesta la CGT, que señala que en el conjunto del ente, y ahora en Barcelona con Radio4, se asiste «al desembarco de figuras y productoras externas para realizar los programas que podemos y debemos hacer con nuestra propia plantilla». También en su momento, CC.OO y USO denunciaron la toma de control por parte de Junts de la nueva La 2 autonómica.

Desde el SI se añade que los programas de R4 no externalizados «serán el relleno y su cometido será de apoyo y sumisión a las contrataciones externas, nada más. Que fácil hubiera sido sentarse a hablar, respetar el trabajo de los compañeros, dar nuevas oportunidades a tanta juventud y gente con experiencia, pensar en crear nuevas voces y formatos, apostar por los consolidados dándoles más medios y promoción».