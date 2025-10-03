Los sindicatos cifran en un 58% el seguimiento del paro en Cataluña: «Conducirá a una gran movilización que pondrá en jaque el sistema»

El sindicato Médicos de Cataluña (MC) ha cifrado en un 58% el seguimiento en Cataluña de la huelga de facultativos convocada hoy contra el anteproyecto de la ley del Estatuto Marco negociado con el Gobierno, cifra que la Consejería de Sanidad de la Generalitat ha rebajado a un 9%.

Los médicos catalanes reclaman a las autoridades sanitarias catalanas que, en virtud de sus competencias transferidas en Sanidad y en base al Estatuto Marco que acabe concretándose, mejoren las condiciones laborales del colectivo. Que las horas de guardia se recorten y dejen de ser obligatorias, y que se reduzca la cifra de pacientes atendidos al día, son algunas de las reivindicaciones de los cerca de 2.000 facultativos catalanes, según MC, que a primera hora de la mañana, coincidiendo con el paro estatal, se han concentrado frente a la sede de la Consejería.

Xavier Lleonart, secretario general del sindicato médico, ha defendido al pie de la protesta un estatuto propio para los facultativos y ha avanzado que «ésta es la primera de una serie de movilizaciones para conseguir condiciones dignas para los facultativos». «Conducirá a una gran movilización que pondrá en jaque el sistema», ha dicho.

«Hay temas básicos como las condiciones de jubilación, la jornada máxima laboral, o la categorización profesional que no se han querido modificar y también se ha cerrado la puerta a la creación de un estatuto propio para los médicos. Llegados a este punto se ha hecho inevitable llegar al recurso de la movilización», ha dicho Lleonart.

En la lectura del manifiesto, el secretario general del sindicato mayoritario y convocante del paro en Cataluña ha defendido un convenio propio, un Estatuto Médico que «recoja las particularidades de una profesión singular con características únicas que la hacen distinta al resto de colectivos sanitarios».

La renovación del Estatuto Marco volvía a abrir, según Lleonart, la posibilidad de «llevar los trabajadores sanitarios a las relaciones laborales del siglo XXI», pero ha apuntado que los facultativos no cuentan con una representación justa teniendo en cuenta su peso primordial dentro del sistema, en sus palabras, informa Ep.

En la concentración frente a la Consejería de Salud se han podido leer carteles como 'Convenio médico: dignidad y futuro'; 'Médico cansado, mala sanidad'; 'No es mi derecho, es tu salud', y 'Psicólogos, odontólogos, farmacólogos también somos facultativos'. Asimismo, se han oído cánticos como 'Menos corbatas y más batas' y 'La vocación no es explotación'.

Según los primeros datos del Departamento obtenidos del 51% de las entidades convocadas, el seguimiento por ámbitos ha sido del 4,7% en salud mental y adicciones, el 8,6% en atención hospitalaria, el 7,8% en atención intermedia, el 12,2% en atención primaria y comunitaria y el 0,9% en transporte sanitario.

Por regiones sanitarias, según los datos de Salud, el seguimiento ha sido de un 4,1% en Alto Pirineo y Arán; de un 14,8% en Barcelonès Nord; de un 11% en el Barcelonès Sud; de un 4,7% en Barcelona ciudad; un 13,6% en Camp de Tarragona; un 12,6% en la Catalunya Central; un 8,8% en Gerona; un 4,1% en Lérida; un 13,1% en el Penedès, y un 5,5% en Terres de l'Ebre.

Por su parte, el sindicato Médicos de Cataluña ha asegurado que la huelga de facultativos tiene un seguimiento del 60% en Barcelona, del 43% en Gerona, del 40% en Tarragona y del 32% en Lérida. Por ámbitos asistenciales, el sindicato ha asegurado que es del 64% en atención primaria y del 52% en atención hospitalaria.