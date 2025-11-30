Suscribete a
ABC Premium

Sílvia Orriols, la 'condesa de Ripoll' que amenaza a Puigdemont

Propone medidas antiinmigración y, como secesionista radical, acusa a España de «colonizar» Cataluña

Según el último sondeo de la Generalitat, el 21% de quienes votaron a Junts lo harían ahora por Aliança

«Veremos a votantes que eligen Aliança en las autónomicas y Vox en las generales»

El discurso de Aliança y Vox se cuela en los patios de los colegios catalanes

Sílvia Orriols recibe a ABC en su despacho de la Alcaldía de Ripoll (Gerona)
Sílvia Orriols recibe a ABC en su despacho de la Alcaldía de Ripoll (Gerona) foto: adrián quiroga
Daniel Tercero

Daniel Tercero

Ripoll (Gerona)

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«Al conde que en Ripoll fundó la nación catalana», reza en una placa al lado de la puerta de entrada del Consistorio de Ripoll (Gerona), población que cimentó Wifredo el Velloso a partir del año 879. Sílvia Orriols es la nueva sensación política ... en Cataluña. Diputada autonómica desde 2024 y alcaldesa de Ripoll desde 2023, las encuestas auguran a su partido, Aliança Catalana, hasta 20 escaños en el Parlament. Para comparar la magnitud de esta eclosión –que tiene fascinada a buena parte del país a pesar de su discurso antiespañol–, basta con repasar lo que los sondeos pronostican para el resto de formaciones: Orriols supera a Vox y al PP, empata con Carles Puigdemont, está a punto de alcanzar a Oriol Junqueras y nadie se atreve a apostar en contra de que se quede cerca del PSC de Salvador Illa, que ve, no obstante, y para su beneficio, como el independentismo se divide y no es capaz de articular una mayoría operativa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app