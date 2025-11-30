Sílvia Orriols, la 'condesa de Ripoll' que amenaza a Puigdemont

«Al conde que en Ripoll fundó la nación catalana», reza en una placa al lado de la puerta de entrada del Consistorio de Ripoll (Gerona), población que cimentó Wifredo el Velloso a partir del año 879. Sílvia Orriols es la nueva sensación política ... en Cataluña. Diputada autonómica desde 2024 y alcaldesa de Ripoll desde 2023, las encuestas auguran a su partido, Aliança Catalana, hasta 20 escaños en el Parlament. Para comparar la magnitud de esta eclosión –que tiene fascinada a buena parte del país a pesar de su discurso antiespañol–, basta con repasar lo que los sondeos pronostican para el resto de formaciones: Orriols supera a Vox y al PP, empata con Carles Puigdemont, está a punto de alcanzar a Oriol Junqueras y nadie se atreve a apostar en contra de que se quede cerca del PSC de Salvador Illa, que ve, no obstante, y para su beneficio, como el independentismo se divide y no es capaz de articular una mayoría operativa.

La sacudida –de momento en forma de advertencia de terremoto– tiene como epicentro la cuna del nacionalismo catalán donde reposan los restos del conde Wifredo el Velloso (segunda mitad del siglo IX), al que la historiografía nacionalista le otorga el título de padre de la nación catalana, repoblador cristiano de la plana de Vic (provincia de Barcelona) contra los musulmanes y autoridad que se ganó 'la independencia' de los carolingios.

Casi 1.150 años después, desde este lugar se expande un movimiento político encabezado por una mujer de 41 años, «madre de cinco hijos a los 27 años y paré porque no me daba la economía», dice, con nombres poco habituales como Guinadell, Queralt, Violant, Fortià y Peronella, con ocho apellidos catalanes (Orriols, Serra, Riquer, Iborra, Rius, Busquets, Casas y Vilamala), 16 para sus hijos, vegetariana, islamófoba al tiempo que independentista radical, de campo más que de ciudad, que solo habla catalán, hecha a sí misma y cuyo discurso, en las formas y en el fondo, cautiva tanto a jóvenes –desilusionados con su expectativa de proyecto vital– como a mayores –alarmados por la herencia que dejarán a sus nietos–. Se presenta contra los partidos institucionalizados como una mujer del pueblo. Y forma parte de la corriente populista que recorre Europa. Genera tantas fobias como filias.

La Orriols (Vic, Barcelona, 1984) que interviene en el Parlament (seriedad, tono de momento histórico, locuacidad, contundencia, radicalidad...) no es la misma que se maneja en las distancias cortas (risueña, frágil, accesible, llana...). Tampoco la que dirige las sesiones municipales del consistorio, a la que la oposición –incapaz de encontrar una alternativa para sacar adelante una moción de censura– acusa de maneras y formas autocráticas. Pero en todas ellas hay un denominador común: dice lo que piensa y cree, y para una parte de los catalanes eso es suficiente para confiar su voto en ella.

«La gente la vota porque dice lo que ellos ven cada día en sus trabajos, en sus casas, sobre sus problemas», apunta para ABC Francesc Xavier Formatger, uno de los cinco concejales de Aliança que la acompañan en el Ayuntamiento de Ripoll. «La creen porque no les ha defraudado», añade.

Monasterio de Santa María de Ripoll, donde están los restos de Wifredo el Velloso.

Esto, no haber defraudado al votante, es una de las claves del éxito de Orriols. Más por error del rival político –sobre todo del independentismo– que por acierto propio. Un fenómeno común a los partidos de reciente aparición (recuérdese los casos de Podemos y Ciudadanos, y también Vox). Lo explica gráficamente Guillem Barranqueras, otro edil de Aliança en Ripoll, que está convencido de esta sentencia: «Junts está muerto. Ni aunque Puigdemont volviera y se presentara a todas las elecciones». Según el último sondeo de la Generalitat, el 21% de los que votaron a Junts hace un año lo harían ahora por Orriols.

Xavier Torrens, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Barcelona y autor del libro, en catalán, 'Salvar Catalunya. La gestació del nacionalpopulisme català' (Pòrtic, 2024), tiene una explicación: «Cree en lo que dice y dice lo que cree», su mensaje, su puesta en escena, la sencillez con la que viste, la vida de mujer que lo ha pasado mal (apuros económicos hace unos años) y su profesión (administrativa en una empresa de la comarca), le otorgan «una autenticidad muy apreciada por sus votantes actuales y futuros».

De esta manera, aunque las iniciativas que proponga puedan superar en algunos casos los marcos constitucionales, en materia política, y los de los derechos humanos, en la migratoria, su mensaje cala fácilmente. Sin coste por contradicción. Nadie le reprocha –o no con éxito–, por ejemplo, que, a pesar de definirse como «nacionalista catalana» desde la cuna, en el balcón consistorial de Ripoll ondee la bandera de España, país que define como «colonizador» y que «roba» los recursos de Cataluña, mientras califica a los dirigentes de Junts y ERC como 'procesistas', peyorativamente, por no aplicar la independencia unilateral. Tampoco tiene coste que los datos desmientan que Ripoll y su comarca, el Ripollés, sean escenario de una alta inmigración. La ciudad tiene, según los datos del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), un 15,03% de extranjeros, la comarca un 11,92% y Cataluña un 18,02%.

Por esto, Carme Brugarola, ex concejal de ICV en Ripoll, profesora de Lengua y Literatura catalanas en el Instituto Abad Oliba de la ciudad y activista contra Aliança, considera que Orriols es un peligro para la convivencia, pues sus ideas, basadas en mentiras, se plantean de forma atractiva. «Generan odio. La extrema derecha y el islamismo radical son lo mismo», defiende Brugarola, a quien Orriols abrió un expediente sancionador con una multa –entre 750 y 3.000 euros– porque colgó el cartel de la Fiesta Mayor que la alcaldesa había vetado por exhibir una imagen de una joven con velo.

La crítica directa al islam está siendo otro de los puntos clave del crecimiento de Orriols. Algunos politólogos apuntan que Aliança acentúa este aspecto, por delante del secesionismo y su apuesta contra todo lo español, para atraer a votantes que no son nacionalistas pero sí críticos con la gestión de la inmigración llevada a cabo hasta ahora. Sobre todo, la vinculada al islam o de origen magrebí, mayoritariamente.

«Los atentados del 17 de agosto de 2017 fueron el motivo por el que empezamos a reunirnos y decidimos dar el paso a la política», reconoce Orriols a este diario, a quien atiende desde su despacho consistorial adornado con una urna del 1-O y a solo unos 150 metros en línea recta de la tumba de Wifredo el Velloso en el monasterio de Santa María de Ripoll. La célula yihadista del ataque en Barcelona y Cambrils tenía su origen en Ripoll y alguno de sus jóvenes integrantes había jugado unos días antes con los hijos de Orriols.

Islamofobia

En Ripoll hay dos mezquitas. El imán Abdelbaki es Satty, considerado el cabecilla del grupo terrorista, fue el líder de la mezquita de la Comunidad Musulmana Annour del Ripollés en 2016 y 2017. Adil –así asegura que se llama– sale del templo y, preguntado por Orriols, lamenta que «ataque» a los musulmanes solo por serlo. «Me da pena la gente racista. Está creando odio. Pero no hay tensión entre la gente del pueblo», asegura. Adil no puede votar.

Así, Ripoll es la coctelera del combinado perfecto en el peor momento de la fiesta. Los ingredientes no son solo religiosos –o más bien terroristas–, también hay algo de independentismo fracasado, mucho de nacionalismo regado durante décadas y gotas, en su justa medida, del liderazgo de una mujer sencilla capaz de defender medidas populistas equiparables a las de la extrema derecha europea actual. Una especie de 'pujolismo' sin diplomacia.

Orriols madruga cada día de lunes a sábado, y los domingos atiende a su padre, gravemente enfermo, junto a su madre y su hermana, Irina (doce años mayor que Sílvia), veterinaria y concejal de Junts en un micropueblo de la comarca (220 habitantes). «Se lo ofrecieron y aceptó. Pero en política pensamos lo mismo», dice la Orriols alcaldesa, que insiste: «Discutimos poco sobre asuntos de política».

De familia de payeses, Sílvia militó en las juventudes de ERC. Trató de resucitar Estat Català y acabó metiendo un pie en el ayuntamiento en 2019, bajo la marca del Front Nacional de Catalunya –un partido residual de extrema derecha– que recogió el voto que había ido a Plataforma per Catalunya –partido populista antiinmigración con cierto éxito a nivel local– en comicios anteriores. Solo necesitó 503 votos (Ripoll tiene 11.000 habitantes). Cuatro años después, ya con Aliança, obtuvo 1.401 y se llevó la vara de alcalde. En las autonómicas de 2024 convenció a 1.559 ripolleses.

Para la toma de posesión como alcaldesa (2023) se presentó con la barretina de su abuelo en las manos. Jordi Munell (Junts) se negó a darle el testigo y dejó la vara sobre la mesa. Ahí nació la 'condesa de Ripoll'.