SPECTATOR IN BARCINO

A la curación por la lengua

Los baremos de la calidad sanitaria no pueden supeditarse a la competencia lingüística

Hospital del Valle de Hebrón, en Barcelona
Hospital del Valle de Hebrón, en Barcelona
Barcelona

La sanidad catalana todavía no se ha recuperado de dos embates. El primero lo propinó Artur Mas y su «gobierno de los mejores». Entre 2010 y 2014, el gasto sanitario pasó de 9.875 millones de euros a 8.290 millones de euros; el ... personal se redujo de 76.306 a 73.899 y las camas hospitalarias descendieron de 14.072 a 12.902. El segundo embate fue el proceso separatista: al igual que ahuyentó a miles de empresas, convirtió la sanidad catalana en territorio hostil para los facultativos del resto de España y los extranjeros hispanohablantes.

