La capital catalana se defiende con barceloneses que trabajan cada día para que su ciudad no fenezca. No se resignan a la servidumbre voluntaria: resisten a los planes quinquenales que roturan el plan Cerdà

Basta de difamar a Barcelona, clama Ada Colau. Y lo dice como si Barcelona fuera una amiga suya y no la víctima de sus desatinos. Barcelona no se ofende, más bien se defiende. Se defiende de usted, alcaldesa. ¿Y cómo se defiende Barcelona? Con ... barceloneses que trabajan cada día para que su ciudad no fenezca. No se resignan a la servidumbre voluntaria: resisten a los planes quinquenales que roturan el plan Cerdà; a la premiosidad administrativa que demora sus negocios; a los caprichos ideológicos que priorizan unas zonas urbanas sobre otras.

A Colau le daba mucha pereza la reforma de la Rambla y la ha arrancado esta semana al ralentí… ¿Caprichos ideológicos? Pongamos ejemplos y presupuestos. Ejes verdes del Ensanche: 52,7 millones y ocho meses de ejecución. La Rambla: 44,5 millones y siete años de obras. Tampoco entiende Colau lo que significa el Paralelo. Si el franquismo perseguía a doña Vicenta Fernández, fundadora del Molino, los cuplés de la Bella Dorita o los pechos de Mary Mistral, el neocomunismo no mueve un dedo para que el Paralelo renazca como el Broadway barcelonés. Anunciaban en 2014 las farolas led (Barcelona ha perdido 125 locales nocturnos entre discotecas y pubs); juran (o perjuran) que el espectáculo renacerá en el solar del Talía-Martínez Soria y que el Arnau recobrará laureles cabareteros. Pero el Paralelo sigue como quedó tras la reforma de Xavier Trias. Aquí y ahora, la principal rémora para el renacimiento del Paralelo es la alergia del 'colauismo' a la iniciativa privada. Así se lo contaba Toni Albadalejo (Adetca) a Luis Benvenuty en un espléndido reportaje de 'La Vanguardia': «El Ayuntamiento es el propietario de la mitad de los seis teatros del Paralelo, pero aún no logró tejer una política cultural mano a mano con los operadores privados, una política integral que de veras relance la avenida. El Molino está cerrado desde hace poco, y el Arnau, bueno... ¿y qué van a hacer en el solar del teatro Talía? se suponía que allí tenían que hacer un teatro –lamenta–. El Paralelo tendría que dibujar una uve con la Rambla, incluso una hache, jugando también con los teatros del Raval, sobre todo ahora que el Principal está de nuevo en obras». Si la vida nocturna del Paralelo resiste es gracias al teatro Condal que mantiene el grupo Focus y al Victoria que rescató de la ruina y el cierre el Mago Pop. También por los restauradores que cada día intentan mantener la actividad de unas terrazas que el dogmatismo municipal quiere reducir tras la pandemia. Lo del Mago Pop (Antonio Díaz Cascajosa, Badia del Vallés 1986) es ejemplar. En marzo de 2019 compra el teatro Victoria a la empresa «3 per tres» de Dagoll Dagom, Tricicle y Anexa por 30 millones de euros. Con su primer espectáculo, 'Nada es imposible', cuelga el cartel de agotadas las localidades. Al poco de del éxito sobreviene la pandemia; pero, lo dicho, como «nada es imposible» el Victoria vuelve a llenarse. Otra cosa es el Paralelo: recobrado el pálpito popular tras el Covid, sigue sumido en las sombras bajo la férula comunera. Barcelona no se ofende, más bien se defiende. En la calle Mercaders el restaurante Arcano vindica, en el décimo aniversario de su reapertura, la restauración de unas caballerizas del siglo XVII cuyas arcadas permanecieron ocultas bajo la decoración de sus predecesores. La asociación El Llindar convierte la planta veinte de la brutalista torre Urquinaona en una transparente atalaya de 360 grados decorada con evocadoras piezas de anticuario. Pepe Gómez ofrece en el bar La Plata de 1945 sus memorables boquerones fritos. El empresario Josep Maria Trénor reabrirá pronto el chapado teatro Principal. La coctelería Paradiso del Borne es elegida la mejor del mundo. Ferreterías, librerías, farmacias, mercerías, panaderías de más de cien años resisten alquileres abusivos, inseguridad y suciedad. «Ahora que, pasados cuatro años, ya hemos conseguido dejar la Ciudad de los Prodigios hecha unos zorros, fumigarle el aura que una vez logró, mitigar el éxito turístico, cabrear a los comerciantes con la competencia ilegal, envilecer los antiguos barrios chungos que por unos años lo fueron menos, okupar desaforadamente, encarecer la vivienda hasta precios imposibles de pagar por el ciudadano medio y acoger con naturalidad y sin aspavientos la conflictividad política y laboral que aflora cada dos por tres, quizás ha llegado el momento de girar 180 grados y hacer de los defectos virtud y de las tripas corazón», advirtió Àngel Casas el 22 de febrero de 2019 en su blog 'La vida contemplativa'. Tres meses después, la irónica paradoja del añorado periodista y escritor iba a hacerse cruda realidad: los votantes de Manuel Valls vieron cómo sus votos engordaban los resultados de la alcaldesa reincidente para frenar el independentismo gerontocrático de Ernest Maragall. Y aquí seguimos los barceloneses. Resistiendo a la decadencia.

