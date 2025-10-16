Suscribete a
ABC Premium
Directo
Koldo se niega a declarar y la Fiscalía no pide prisión

Los seis acusados aceptan entre diez y dos años de cárcel por la violación de una joven con discapacidad en una nave de Rubí

La Fiscalía pedía para ellos entre 60 y 52 años de prisión, pero con el acuerdo de conformidad han visto rebajadas sus penas. Dos de ellos, condenados sólo por tentativa de agresión sexual

Seis acusados de violar a una joven con discapacidad en una nave de Rubí se enfrentan hasta a 60 años de cárcel

Sigue en directo la declaración de Koldo García en el Tribunal Supremo tras el paso de ayer de José Luis Ábalos

Uno de los seis acusados de la 'manada' de Rubí, en la Audiencia de Barcelona, este jueves
Uno de los seis acusados de la 'manada' de Rubí, en la Audiencia de Barcelona, este jueves abc
Elena Burés

Elena Burés

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Acuerdo de conformidad por el que los seis acusados de violar a una joven con discapacidad en Rubí, en diciembre de 2022, han visto rebajadas su condenas. La Fiscalía pedía para ellos inicialmente entre 52 y 60 años de cárcel pero, tras el ... pacto, la condena máxima será de diez años para dos de ellos. De nueve, para otros dos, y para los restantes, de 24 meses de prisión, por tentativa de agresión sexual.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app