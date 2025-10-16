Los seis acusados aceptan entre diez y dos años de cárcel por la violación de una joven con discapacidad en una nave de Rubí

Acuerdo de conformidad por el que los seis acusados de violar a una joven con discapacidad en Rubí, en diciembre de 2022, han visto rebajadas su condenas. La Fiscalía pedía para ellos inicialmente entre 52 y 60 años de cárcel pero, tras el ... pacto, la condena máxima será de diez años para dos de ellos. De nueve, para otros dos, y para los restantes, de 24 meses de prisión, por tentativa de agresión sexual.

Es decir, esta última pena podría suponer que estos dos individuos no entrasen en prisión, a condición de no reincidir, algo que el magistrado aclarará cuando redacte el fallo. Tras la sentencia 'in voce', esta ya es firme. Según detallaba el escrito de acusación, la asaltaron en una nave industrial abandonada de la localidad barcelonesa. La víctima, que entonces tenía 24 años -sus atacantes entre 19 y 26-, tenía relación previa con dos de los ahora acusados. La fecha de la agresión, quedó con uno de ellos, que fue quien la trasladó en coche hasta el citado espacio, alejado de la ciudad. Allí, para su sorpresa, estaban los otro cinco hombres.

En dicha nave industrial, crearon «un clima de sometimiento que llegó a a anular la capacidad de reacción» de la joven, que entonces tenía 24 años, y tiene diagnosticada una discapacidad psíquica del 35 por ciento. A todos ellos les dijo que no quería mantener relaciones sexuales, pero en aquel espacio la rodearon, le dijeron que «era noche de celebración» y que «tenía que cumplir».

Pese a la oposición de la víctima, empezaron a agredirla, mientras que ella lloraba, tratando de apartarlos. También les gritó que la dejasen en paz, pero no sirvió de nada. Cuatro de ellos violaron por turnos. Los dos restantes, pese a haber sido acusados en un inicio por agresión sexual, ahora han sido condenados por tentativa, motivo por el que su pena es menor.

Además, entre todos ellos tendrán que indemnizar a la víctima con un total de 30.000 euros, cantidad que ya habían consignado ante el juzgado, por lo que se les ha aplicado la atenuante de reparación del daño. Con el acuerdo de conformidad se da por probado el relato de hechos de la acusación, que indicó que mientras se sucedían las agresiones, el resto de individuos observaba como los demás «ejecutaban su acción sobre la víctima sin impedirla», pese «a poder hacerlo y tener conocimiento de que los actos sexuales se estaban practicando contra la voluntad expresa» de la joven.

Y es que la víctima no sólo no prestó consentimiento, sino que no pudo evitar las agresiones «dada la situación de miedo y angustia en que se encontraba, rodeada de seis» individuos, «en una nave industrial abandonada y alejada del núcleo urbano». Tras lo ocurrido sufre estrés postraumático con «ideas de muerte y autolisis».

Cuatro de los agresores ingresaron en prisión provisional en abril de 2023, donde se encuentran desde entonces, mientras que los dos restantes permanecían en libertad. Tal y como pidió el Ministerio público, ninguno de ellos podrá acercarse a menos de 1.000 metros de la joven, y tampoco podrán comunicarse con ella por cualquier vía.