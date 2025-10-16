Satisfacción en la Generalitat: Illa celebra el fracaso de la operación

La unanimidad con la que el conjunto de agentes económicos catalanes se ha posicionado en contra de la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell se ha visibilizado en la posición del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que tras conocerse el desenlace de la ... operación ha apuntado: «Confirma lo que siempre hemos defendido: un sistema bancario adaptado a la realidad de Cataluña y de su tejido empresarial».

En un apunte en la red X, Illa ha querido destacar «el papel ejemplar de los órganos y autoridades reguladoras: Banco de España, CNMC y CNMV. Ahora es necesario mirar adelante».

Pese a la posición de neutralidad que en el inicio del proceso trató de mantener Illa, con el paso de los meses se transformó en abierta oposición, reconociendo el propio 'president' que trabajaba, de manera discreta, con objeto de que la operación fracasase. De hecho, y más allá de matices, la oposición a la opa ha sido de los pocos elementos que en los últimos años han generado una posición unánime, tanto entre los partidos como entre agentes económicos, desde la pequeña, la mediana y la grande empresa, además de los sindicatos.

Satisfacción también en la gran patronal. «Fomento del Trabajo valora muy positivamente que la OPA hostil del BBVA sobre el Banc Sabadell haya decaído. Cataluña necesita un polo financiero como el Sabadell y su pervivencia facilitará que vuelva a liderar la economía española«, ha señalado la histórica patronal.

En la misma línea se ha posicionado Pimec, que ha valorado positivamente el resultado. La patronal de las pymes catalanas «considera que el desenlace confirma el rechazo mayoritario del mercado, las instituciones y el tejido económico a una operación que habría tenido consecuencias negativas para la competencia bancaria, especialmente para las pequeñas y medianas empresas».

«Desde el inicio del proceso, Pimec se posicionó en contra de la OPA, advirtiendo que la concentración bancaria resultaría perjudicial para la financiación de las pymes, la proximidad con el cliente y la diversidad de oferta financiera», apunta la patronal de las pymes.

«Este resultado es una buena noticia para el tejido empresarial y para la economía productiva del país. Las pymes necesitan entidades cercanas, con criterios de decisión arraigados en el territorio y con sensibilidad hacia la realidad local», ha añadido el presidente de Pimec, Antoni Cañete.

Junto a la reacción de Illa, también se ha conocido la del expresidente catalán Carles Puigdemont, quien, al igual que su partido, ha enmarcado prácticamente la fallida opa como un asunto de soberanía. «El intento de acabar con el sistema bancario de Cataluña ha fracasado. Banc Sabadell no será absorbido por el BBVA. Era importante que la OPA no prosperara; ahora es aún más importante que el Sabadell refuerce los vínculos con el sistema económico y social de Cataluña. Es la mejor prevención para futuras tentaciones de absorción«.