Satisfacción en la Generalitat: Illa celebra el fracaso de la operación

La oposición al intento de absorción del Sabadell había generado unanimidad entre partidos y agentes económicos

Fomento y Pimec celebran el decaimiento de la opa

BBVA fracasa en su opa sobre el Banco Sabadell con una aceptación de solo el 25,33%

El president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, interviene en el homenaje póstumo de entidades sociales al expresident de la Taula del Tercer Sector Enric Morist,
ep
Àlex Gubern

Àlex Gubern

Barcelona

La unanimidad con la que el conjunto de agentes económicos catalanes se ha posicionado en contra de la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell se ha visibilizado en la posición del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que tras conocerse el desenlace de la ... operación ha apuntado: «Confirma lo que siempre hemos defendido: un sistema bancario adaptado a la realidad de Cataluña y de su tejido empresarial».

