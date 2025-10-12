Barcelona ha tenido en el paseo de Gracia una fiesta de alegría española por primera vez normal en muchos años. Una alegría española y desacomplejada sin otro afán que el de reunirse para festejar. No hacía falta ser de izquierdas o de derechas o ... antinada. Ni ser catalán o argentino o cubano. Todos bienvenidos de todas partes. Tampoco ha habido la obsesión por el recuento de participantes ni por comparar la cuantía con otras demostraciones. Esto habría sido inimaginable hace dos o tres años. Cataluña no sólo ha recuperado el decoro institucional sino una normalidad más de fondo. Los no independentistas han dejado de sentirse señalados por no querer separarse de España. Permanece el desprecio de la otra parte, es cierto, pero ya no es un desprecio que haga daño sino que fortalece y ya nadie se esconden del orgullo que genera la Hispanidad por su historia y de su presente.

No ha habido grupos contrarios que molestaran. ni lemas extraños en las pancartas, ni ganas de polemizar con otras opiniones o sensibilidades. Lo más extraño de la jornada ha sido el vacío mediático alrededor de la marcha, porque ningún medio catalán ha querido hacerse eco de la fiesta pese a que ha llenado el paseo de Gracia y con público de todas las edades. Quizá esta gente no está tan politizada como los independentistas, ni tienen urgencia por votar en unas elecciones autonómicas, pero de un modo muy sobrado constituyen la mayoría de la sociedad catalana. Las manifestaciones de la Diada son siempre noticia en las portadas de la prensa local: lo eran antes de que el proceso independentista las volviera multitudinarias, y lo son ahora a pesar de que van pocos y cada vez más zumbados. El catalanismo político y mediático continúa en crisis con la realidad, pero eso no es ya ni noticiable.

