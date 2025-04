De quien más se fía un hombre es de otro hombre y yo me dejé llevar por el amor de su esposo, por su fascinación. Ver a alguien tan enamorado cuando ha pasado mucho tiempo es un extraño destello de luz. Pocas veces he visto ... una mirada tan dulce, tan sentida. Esta mirada que vuelvo a ver cada vez que comemos o cenamos juntos, y que siempre me conmueve, y que siempre me recuerda lo fuertes que el amor nos hace en nuestra fragilidad extrema. Toda la abundancia de la vida en una gota de condensación. Como un niño que hubiera decidido no marcharse nunca de su edad, así vi que era mirada Carmen por su marido, y así aprendí a fijarme en ella y a quererla.

Carmen Pardo entró en mi vida hace algo más de diez años; no recuerdo exactamente cuántos. Me confundo con las fechas y a veces esto me causa problemas aunque nunca con ella. Es la esposa del cuñado de un amigo, un vínculo remoto, como remoto fue nuestro modo de conocernos. Pero todo se volvió cálido, cercano desde aquel primer momento: ahí estaba ella, tan elegante, tan inteligente, tan fuerte. Tan sutil en su manera de elegir las palabras, tan sugerente. No dice nada banal, ni repetitivo; no le gusta llamar la atención pero la mía la llamó enseguida. Su manera de llevar la conversación, con mala leche y con humor, también con cierto candor. Nos vemos menos de lo que a mí me gustaría pero es una persona importante en mi vida.

Nunca da la razón por complacer, y a veces ves que querría, por no llevar la contraria, pero heredó de su padre la dureza y el permanecer firme en lo que cree. Moverse, eso sí, se mueve como una princesa; y de la nada, un deje. No malgasta su tiempo escanciando rumores, hay siempre armonía en la proporción de sus ramas. Nunca ha sido un mal día el día que hemos estado con Carmen. No recuerdo ningún momento que no fuera bueno pasado a su lado. Y siempre pudiendo reír de todo, y nunca con la ofensa a flor de piel. Es generosa pero exigente a la hora de demostrar su generosidad, de modo que no la trivializa y te sientes realmente distinguido cuando eres el destinatario.

Mi hija también la adora, a veces llega antes a la mesa para sentarse a su lado. La única vez que he visto que dejaba de ir a una fiesta de sus amigas fue por ir a celebrar un cumpleaños con ella, y aunque pueda parecer infantil, los que somos padres sabemos que nada hay tan sincero como una niña cambiando por voluntad propia, y sin que nadie se lo exija, un plan tan deseado. «Carmen es cara», me dijo aquel día, y me sorprendió el adjetivo y le pedí que me lo explicara. «Elige muy bien lo que dice y lo que da a cada cuál y sabe hacerte sentir especial por ser querido por ella».

Mi trabajo de periodista consiste en fijarme en lo que sucede, en entenderlo, en saber por qué. Y en hacerlo rápido, y en explicarlo bien. En muchos artículos tengo que dar la mala noticia a los lectores de que las cosas son más turbias de lo que ellos querrían creer. Me causa pesar tener que hacerlo pero es mi trabajo, mi deber, y sin la verdad, por incómoda o dolorosa que sea, es imposible la libertad. Como le pasa a Carmen con lo que siente y dice, cuando yo pienso que tengo que escribir algo no tengo más remedio que escribirlo, y aunque a veces me gustaría tener esta habilidad, nunca me sale ser hipócrita, ni mucho menos a largo plazo. Y más de diez años, para uno que escribe cada día y a veces más de un artículo, son un muy largo plazo, inasumible, para andar exagerando o mintiendo. Se me habría notado. Por eso no tienen más remedio que creerme en mi entusiasmo si les digo que Carmen es siempre una buena noticia. Para mí y para todos. En su espacio y su cometido ha sabido hacer de este mundo un lugar mejor. No renuncia a crear la necesaria tensión cuando algo escapa a su control pero se maneja bien en la tormenta y sabe hacer que vuelva a salir el sol.

Esto último no es una metáfora de columnista cursi, sino lo que literalmente pasó el verano pasado entre Formentera e Ibiza. Su marido, por obsequiarnos a todos pero especialmente a ella, alquiló una bonita embarcación para el desplazamiento. El trayecto de ida había sido soleado y apacible, una bonita mañana cálida de primeros de julio. Pero cuando volvimos el cielo se abrió sobre nuestro barco y la lluvia y el viento nos dejaron empapados. Carmen estaba además recién operada de la cadera y aunque no había peligro de nada, ni tenía que realizar grandes movimientos, recuerdo que todos estábamos pendientes de ella, sobre todo su esposo, por si lo estaba pasando mal y no nos dábamos cuenta.

No hemos hablado nunca de esto, porque como toda señora elegante, y presumida, no le gusta que exploren su flaqueza, ni un hombre educado ha de hacerlo, pero estoy convencido de que alguna molestia sintió, por la posición en la que tenía que ir sentada, sobre todo en la lancha que nos llevó del restaurante al barco. Pero no sólo se guardó de demostrarlo sino que ser rió del temporal como nos reímos todos, sin poner mala cara, sin expresar ninguna preocupación, y aunque yo entre el aguacero pude ver una leve mueca de dolor, estuvo sensacional haciendo sentir bien a su marido, recalcando la buena idea que había tenido alquilando la embarcación y lo divertido que todo aquello estaba siendo. Carmen es cara, como dice Maria, pero sabe siempre qué hacer y por qué. También aquella tarde en que puso por delante la felicidad de su esposo y de sus amigos de cualquier otra circunstancia y a todos nos hizo sentir tan bien. Y poco a poco, volvió a salir el sol.

Escribir sirve también para decir lo que de palabra da más corte, porque tal como no vamos desnudos por el mundo, tampoco vamos expresando la totalidad de nuestros sentimientos. Tal vez tendríamos que hacerlo más: lo de los sentimientos, no se asusten. En esta edad en que ya no todo es efervescente, y uno aprecia más lo que tiene en lugar de vivir tan pendiente de lo nuevo, miro mi vida y agradezco que Carmen esté en ella. Miro lo que me hace sentir bien y Carmen siempre es una referencia. Pienso con quién me gusta celebrar que hemos vivido un año más, y lo hemos vivido tan bien, y Carmen está en mi pensamiento, como persona y como idea.

Carmen, eres el resumen de lo emocionante, de lo conmovedor y de lo bello. Eres una bendición para mí y para mi familia como lo eres para la tuya. Es un honor quererte.