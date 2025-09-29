Ribera Manero en la calle Entenza 332, justo antes de llegar a la Diagonal. Cocina abierta y sin interrupción de 9:30 a 23:00, cierra los domingos y los lunes; los festivos hace cosas raras. No es tan fácil comer buen pescado en Barcelona, ... buen pescado sin comedia, buen pescado sin que un chef con ínfulas o demasiado afectado lo estropee con lo que él cree que es su talento. Es deplorable esta dificultad. La magia de esta ciudad tiene algunos reversos y uno de ellos es lo difícil que llega a ser comer en condiciones los productos importantes.

Ribera Manero estaba en la Illa y era una pescadería con algunas mesas al lado. Probablemente la mejor pescadería de Barcelona. Con este traslado, han querido dar más protagonismo al restaurante y un margen operativo más allá de los horarios del centro comercial. La inversión ha sido notable. Falla la iluminación, blanca, hiriente, como de polideportivo; falla la temperatura porque escatiman el aire acondicionado, con la excusa, tan barata, de que algunas señoras se quejan del frío, pero todos sabemos que en el fondo lo hacen por su mentalidad de pobres.

Un restaurante ha de ser capaz de marcar su línea más allá de los cálculos cicateros y de las quejas de señoras que además no se distinguen ni por su fidelidad ni por lo que gastan. En un restaurante no puede hacer calor. Un restaurante no puede insultar a sus clientes con aire acondicionado deficiente. Un restaurante a más de 22 grados (lo ideal es 21) no es un restaurante sino un comedor de patos, y si quieres patos no esperes que te paguen más de 50 por persona y entonces prepárate para rebajar la calidad o darla en cuentagotas paga que los números te cuadren.

Es en lo único que falla Ribera Manero, y no es que me guste empezar el artículo enfadado, pero en los últimos años los barceloneses hemos sido linchados de tal modo, hemos sido ofendidos e insultados por dejadeces tan obvias, y tan reiteradas, que sí, lo reconozco, tengo una hipersensibilidad y una ira acumulada.

Luego en casi todo acierta la casa: a la derecha de la entrada está la pescadería, donde el cliente puede elegir los pescados o mariscos que quiera comer en el restaurante o llevarse a casa. Siempre alta calidad. Alta calidad y estable. El rape y las gambas y el lenguado –que es lo que a mí más me gusta– cada día hay y son de un nivel excelente. La carta es correcta, pero con lugares comunes, tópicos y algunos platos no malos pero sí irrelevantes, y que además distraen al cliente –ya de por sí no demasiado inteligente– y confunden su propósito. Un restaurante en el que puedes darte el gusto de comer productos tan buenos es perder el tiempo pedir cosas que no sean a la plancha, sin ajo y sin cebolla. La carta da estas escapatorias y es un mal favor que se hace la casa. Por ejemplo los ceps que ahora tienen: en carpaccio y con aceite y sal, y un poco de pimienta, son mucho más importantes, y notas mucho más el gusto, la textura, la calidad, que si los matas con los siempre perdedores salteados.

Lo muy bueno hay que procurar no ensuciarlo. La cocina –las salsas, las mezclas, los estofados, etc– fueron recursos de madres ahorrativas para disimular los pescados y las carnes que por razón de su podredumbre habían empezado a oler mal. Y con mucha mascarada se disimulaba el presagio de la muerte. Ahora las cosas han cambiado, y ya no se cocina para disimular la peste, pero continúa siendo inculto y bárbaro no respetar, cuando la tienes, la alta calidad de un producto. Y respetar, en la cocina como en la economía, significa no hacer nada o hacer lo menos posible, y dejar que cada cual se exprese y triunfe con lo que tenga.

El rape, las gambas, los ceps, el lenguado, los calamares, las cigalas. Todo pelado, todo cortado a tacos como para los niños, como si fueran nuggets. Todo simple, todo muy bueno. Huir de las complicaciones. Huir de los artificios y de los rodeos cuando lo fácil es ir directo, al corazón de cada cosa, sin intermediarios. Pero claro, para hacer esto tienes que cobrar 100-120 euros por persona, que es lo justo, que es lo que a mí me cobran y está bien, pero yo a ese precio necesito unos mínimos de confort que pasan –y creo que no es pedir demasiado– por no sudar y porque no me entren ganas de jugar al baloncesto.

El servicio en Ribera Manero es rápido, amable, diligente. Esto es muy difícil de conseguir, y hay que felicitar a la casa por su muy meritorio logro, porque cuando todo lo pides a la plancha –o crudo, como los ceps– es fundamental que el ritmo del servicio sea alto, porque comer, se come rápido. La única inconveniencia de Ribera Manero en este terreno, única pero que cuando te toca causa toda clase de disgustos, es una camarera más bajita que tiene por costumbre decir lo que hace: «Pongo agua», «traigo los calamares», «retiro los platos». No actúa de mala fe y seguro que ella lo vive como una forma de cortesía a los clientes, pero fracasa estrepitosamente.

Un camarero ha de tener algo crucial que decir para interrumpir la conversación de la mesa. Tiene que ser algo que si no lo dice los clientes no puedan dar el siguiente paso. Vamos a los restaurantes para conversar y una conversación es una intimidad que no puedes interrumpir como si nada. Si has de servir agua, sírvela. Si has de retirar los platos, lo haces. Pero no lo digas. No te anuncies. Destruyes el ambiente. Calla. Es una tremenda falta de respeto y de sensibilidad hacia los clientes no preservar su momento.

Un camarero tiene que reflexionar sobre la cantidad exacta de palabras dirá cada vez que acude a una mesa, y procurar que no sea ni una más de las estrictamente necesarias, y teniendo siempre en cuenta que la mayor parte de las veces, lo mejor es el silencio. Si los clientes hacen alguna pregunta, la contestas, pero sin rodeos.

Ribera Manero es un restaurante de primer nivel en Barcelona y los primeros que tienen que darse cuenta son ellos. La familia propietaria, los hermanos y cuñados que hacen funcionar el negocio, han de entender el tipo de nave que han armado y tiene que tomarla en serio. La austera decoración no es un problema pero no se puede guardar el spray para limpiar las mesas al lado de los molinillos para la pimienta, ni los camareros pueden llevar su atuendo descuidado. El tipo de iluminación al que antes he hecho referencia denota que todavía operan con mentalidad de centro comercial y no de gran restaurante de pescado. La temperatura, con Mildred Roper quejándose del frío, es lo mismo. Ahorrar con el aire acondicionado es la misma ofensa que si se les ocurriera dar un pescado de peor calidad para tener más margen.

No hay que forzar nada, no hay que hacer comedia, pero los hermanos propietarios tienen que tomar conciencia de lo que han creado y defenderlo por arriba y no permitir que se vulgarice por abajo. Como siempre, es una cuestión de actitud, que es lo único que le falta a Ribera Manero. No es que le falte, pero le falta definirla. Le falta entender la verdadera magnitud de lo que tiene y decidir si le interesa. Y a través de la idea que consoliden de sí mismos, Barcelona correrá una suerte o la contraria.

Porque lo que seguro que no pasará, y esto Ribera Manero ha de tenerlo claro, es que virtudes y defectos se equilibren en un empate eterno. El público tan mezquino de Barcelona –tan mezquino en todas las clases sociales– tira de ti para abajo con una fuerza desoladora por alto que intentes volar. Con su tacañería, con su mal gusto, con su incultura tan falta de viajes.

Si además tú no intentas con todas tus fuerzas elevar el listón es inevitable que, con el tiempo y sin darte cuenta, cualquier esperanza se desvanezca: y que en el cajón de los molinillos no sólo guardes el spray sino también los trapos y encima sucios; y que cada vez haya un poco más de mascarada en los platos, y un poco menos de producto, bajo el argumento de que el público cada vez gasta menos y cada vez es más caro contratar a un camarero; «y un día si quieres algo especial me lo pides con tiempo y yo te lo hago sin ningún problema», como si comer bien fuera algo especial y sobre todo, como si yo tuviera tiempo.

No, Ribera Manero tiene que decidir, y tiene que decidirlo ahora, si quiere ser una casa noble, remarcable, un santuario; o si quiere ser un comedor popular cada vez más degradado por un público poco exigente, poco interesante, que prefiere un poco menos, y un poco peor a cambio de que sea más barato. Es una decisión difícil, porque para mantener el tipo en mi ciudad hay que ser valiente, hay que ser un héroe, y el ambiente general te anima a que hagas justo lo contrario.

Dicho al revés, y para que no quede ninguna duda, el público que hoy tiene Ribera Manero, que es al que por inercia ha aspirado, por supuesto merece todas las perrerías que les hacen con los salteados y el aire acondicionado.