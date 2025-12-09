Suscribete a
Todo lo que hay que saber para conocer y hacer un buen arroz

El cocinero Luis Arrufat publica el libro 'Arroz. Técnica y esencia' en el que aborda el universo del popular cereal con la seriedad de un manual técnico y 30 recetas

El cocinero castellonense Luis Arrufat, referente en la formación gastronómica y con una sólida trayectoria culinaria, es el autor de un libro de gran formato y profusión de conocimiento y fotografías
Barcelona

Media humanidad se alimenta a diario con los humildes granos del arroz. Es un alimento básico, pero también festivo y, sobre todo, familiar. La tradición de reunir en torno a una paella dominical a cuantos se quieran unir, pues basta con echar un puñado más ... para dar de comer a todos, sigue indeleble entre los españoles, como igualmente se mantiene el ritual ancestral de tirar arroz sobre los recién casados para desear fertilidad, abundancia y prosperidad. Sea como socorrido arroz a la cubana o en la clásica paella valenciana, se trata de una de las columnas que sostienen la rica gastronomía española en tantas versiones como maneras de cocinarlo tienen en cada región, familia o cultura.

