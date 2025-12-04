Sabadell - Deportivo: horario, canal de televisión y dónde ver online el partido de Copa del Rey hoy

La segunda eliminatoria de la Copa del Rey está llegando a su fin. Este jueves se disputan los diez últimos encuentros de esta ronda para determinar los equipos que estarán en los dieciseisavos de final, que serán los días 16,17 y ... 18 de diciembre y en los que ya estarán los cuatro clubes que juegan la Supercopa de España: Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club.

El CE Sabadell - Real Club Deportivo de La Coruña es uno de los partidos que se celebran hoy. El club catalán, que se encuentra tercero en el Grupo B de Primera Federación, recibe a los gallegos, líderes de LaLiga Hypermotion. Cabe recordar que la normativa de la competición copera establece que el equipo de menor categoría ejerce de local.

🏆 𝐋𝐚 𝐂𝐨𝐩𝐚 𝐭𝐨𝐫𝐧𝐚 𝐚 𝐒𝐚𝐛𝐚𝐝𝐞𝐥𝐥 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐲𝐬 𝐝𝐞𝐬𝐩𝐫𝐞́𝐬



😄 Tots compartim el somriure de @TonRipoll aquesta setmana#AMQM pic.twitter.com/XkTs8s13sM — CE Sabadell 🧅 (@CESabadell) December 2, 2025

El Sabadell afronta la cita copera con sensaciones moderadamente positivas, pues en el último partido logró una victoria por la mínima ante el Sevilla Atlético (1-0). Así, aunque no es favorito, llega con la ilusión de aprovechar el factor local para demostrar que es capaz de, como mínimo, poner las cosas difíciles a su rival.

El Dépor, por su parte, aterriza en un momento dulce, con una racha de seis victorias consecutivas, incluida la que logró ante el Sámano (5-1) en la primera eliminatoria de la Copa del Rey.

A qué hora es el Sabadell- Deportivo hoy

El Estadio Municipal de la Nova Creu Alta, con capacidad para 11.908 espectadores, será el escenario del duelo copero entre el Sabadell y el Deportivo, que se juega este jueves 4 de diciembre a las 19:00 horas.

Dónde ver el Sabadell - Deportivo y cómo seguir el partido online

El partido podrá verse a través de los canales autonómicos Esport3 (Cataluña) y TVG (Galicia). Alternativamente, es previsible que ambos clubes narren el encuentro a tiempo real en sus redes sociales, tal y como hacen con todos.