La ruta de senderismo que está cerca de Barcelona y que se asciende en escaleras de madera: dónde está y cómo llegar

Acabamos de llegar al ecuador del otoño y no son pocos los que se apresuran a buscar rutas para hacer una escapada de fin de semana antes de que llegue el frío invierno. En este sentido, en Cataluña abundan lugares donde es posible disfrutar de ... la naturaleza con recorridos asequibles para todos los públicos.

Sobre este tema ha hablado la usuaria de TikTok Marta Travels, una joven que se dedica a compartir contenido sobre viajes y rutas. En uno de los vídeos más recientes de su cuenta, enseña una excursión perfecta para hacer cerca de Barcelona, a solo 40 kilómetros de la capital catalana.

«Hoy os voy a enseñar una ruta fácil y divertida para hacer muy cerca de Barcelona», explica Marta al inicio del vídeo, en el que presenta el Turó del Marquès, una montaña situada cerca del pueblo de Castellbell i el Vilar. La creadora muestra cómo, desde el mismo núcleo urbano, se puede iniciar un recorrido circular de aproximadamente una hora y media que se adentra entre bosques frondosos y caminos bien señalizados.

El itinerario comienza cruzando un puente románico, para después continuar por un sendero que lleva hasta un pequeño túnel algo oscuro. A partir de ahí empieza, según Marta, «la parte más divertida de la ruta», ya que los excursionistas deberán subir por escaleras y cuerdas dispuestas en distintos tramos del recorrido hasta alcanzar la cima.

La recompensa llega al final del trayecto: desde la cima del Turó del Marquès se obtiene una vista panorámica espectacular de Montserrat, especialmente al atardecer.

¿Cómo llegar en coche y en transporte público?

Para llegar a Castellbell i el Vilar desde Barcelona en coche, basta con tomar la C-58 en dirección a Terrassa-Manresa. El trayecto dura aproximadamente 45 minutos, dependiendo del tráfico, y ofrece un recorrido cómodo por autopista hasta la salida BP-1121, que conduce directamente al municipio.

También es posible llegar por la C-55, una carretera secundaria que atraviesa varios pueblos del Bages y permite disfrutar de un paisaje más rural antes de llegar al destino. El aparcamiento no suele ser un problema, ya que el pueblo cuenta con varias zonas habilitadas cerca del centro y del punto de inicio de la ruta al Turó del Marquès.

En transporte público, la opción más práctica es el Ferrocarril de la Generalitat de Catalunya (FGC). Desde la estación de Plaza Cataluña, se puede tomar la línea R4 con dirección a Manresa y bajar en la parada Castellbell i el Vilar-Monistrol de Montserrat. El trayecto dura alrededor de una hora y cuarto, y la estación se encuentra a poca distancia del núcleo urbano, desde donde se puede acceder fácilmente al inicio de la ruta a pie.