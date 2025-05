La ruta del espárrago de Navarra toma en Barcelona el relevo de la feria de Gavà

Tras la Feria de los Espárragos de Gavà, certamen que se ha celebrado hasta este domingo 11 de mayo en torno al cultivo que comparte el estrellato del Delta del Llobregat junto a la alcachofa, los amantes de estos tallos tiernos y primaverales de la planta herbácea esparraguera podrán seguir degustándolos en un total de 23 restaurantes de Barcelona hasta el 29 de mayo. Se trata de la Ruta del Espárrago de Navarra de Reyno Gourmet que ofrece la posibilidad de saborear esta blanca verdura cocida, salteada, asada y preparada de docenas de formas y combinaciones.

Veintidós de los 23 restaurantes están en Barcelona ciudad y Catalina está en Gavà Mar, en el corazón de su pineda junto a la playa de dunas naturales, es el único fuera de la capital que ofrece el fruto de la comunidad navarra bajo el sello que también ha puesto en marcha un programa de formación para diferentes centros de educación gastronómica con charlas sobre su aplicación y transformación en la cocina. La iniciativa la impulsa el departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, a través de la marca Reyno Gourmet y gestionada por la empresa pública INTIA, S.A. para promover la gastronomía en torno a una de las verduras más emblemáticas de su huerta.

Tras el éxito cosechado el año pasado con la primera edición, hasta el 29 de mayo se puede disfrutar de una ruta gastronómica que busca la promoción del consumo de esta verdura, además de dar notoriedad a la marca que la respalda. La acogida de esta nueva edición ha sido muy positiva y ha aumentado el número de participantes hasta los 23 restaurantes, entre ellos 3 establecimientos con Estrella Michelin. Los restaurantes participantes son: Hofmann, MAE, Quirat, Alma, Bar Pimentel, By Solà, Camarasa, Carballeira, Casa Rafuel, Catalina Gavà Mar, ERRE&Urrechu, Gurí, Leche de Tigre, Nectari, Nuara, Público, Pura Brasa, Somni del Hotel The One, Suculent, Trabaldabas, Uchu, Virens y Volta.

En paralelo, Reyno Gourmet lleva a cabo un programa de formación para el alumnado de diferentes centros formativos con charlas demostrativas sobre el tratamiento y aplicación de estas verduras emblemáticas en la cocina, conceptos básicos para su correcta transformación. La primera de las formaciones tuvo lugar el pasado 24 de abril en 'Barcelona Culinary Hub', escuela de Cocina y Management Gastronómico.

También el martes 13 de mayo impartirán la formación en el restaurante 'Escola Torre Mossèn Homs' y en el 'Hofmann Culinary School'. Además, la marca está presente hasta el 29 de mayo en las tiendas gourmet barcelonesas 'Camarasa' y 'Loan', colmados de larga trayectoria y prestigio. Reyno Gourmet es una marca de garantía creada en el año 2007 por el Gobierno de Navarra y gestionada por la empresa pública INTIA que identifica y ampara los productos agroalimentarios con certificación de calidad de la Comunidad Foral.

Entre tanto, los agricultores de Gavà y del resto del Delta del Llobregat esperan que la Generalitat de Cataluña pase de las palabras a la actuación para emprender las obras que impidan los destrozos de las últimas lluvias, como las del pasado noviembre, y que dañen de nuevo los cultivos. De hecho, en la inauguración de la Fiesta del Espárrago de Gavà, la alcaldesa de esa población, Gemma Badia, ha instado a los consejeros competentes a ejecutar las inversiones largamente reivindicadas, como la instalación del segundo caracol de Arquímedes, una solución que debe permitir precisamente evacuar el agua hacia el mar de manera eficiente. Se trata, de una inversión necesaria para garantizar el futuro de la agricultura en Gavà y el resto del Delta del Llobregat que integra el Parque Agrícola.