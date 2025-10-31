Suscribete a
Rull defiende su neutralidad ante Orriols: solo le ha llamado la atención por sus discursos en nueve ocasiones

El presidente del Parlamento de Cataluña, que defiende su pasado «convergente», carga contra Aliança y Vox y justifica que se les sancione

Josep Rull, presidente del Parlamento de Cataluña, en una intervención de agosto de 2024
Josep Rull, presidente del Parlamento de Cataluña, en una intervención de agosto de 2024 Pep Dalmau
Daniel Tercero

Daniel Tercero

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente del Parlamento de Cataluña, Josep Rull (Junts), ha criticado este viernes los discursos que pronuncian los representantes de Vox y Aliança Catalana por considerarlos que están faltos de «compasión y empatía» y ser unas intervenciones «profundamente deshumanizadoras». El dirigente del partido de Carles Puigdemont ha desmentido, además, que la ruptura de su formación política con el PSOE tenga que ver con la fuga de votos y de cargos que sufren en relación al partido de Sílvia Orriols y ha dicho que, en contra de lo que denuncian desde Aliança, no le ha llamado mucho la atención por sus intervenciones.

