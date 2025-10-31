Rull defiende su neutralidad ante Orriols: solo le ha llamado la atención por sus discursos en nueve ocasiones

El presidente del Parlamento de Cataluña, Josep Rull (Junts), ha criticado este viernes los discursos que pronuncian los representantes de Vox y Aliança Catalana por considerarlos que están faltos de «compasión y empatía» y ser unas intervenciones «profundamente deshumanizadoras». El dirigente del partido de ... Carles Puigdemont ha desmentido, además, que la ruptura de su formación política con el PSOE tenga que ver con la fuga de votos y de cargos que sufren en relación al partido de Sílvia Orriols y ha dicho que, en contra de lo que denuncian desde Aliança, no le ha llamado mucho la atención por sus intervenciones.

«No tienen razón (cuando le acusan de falta de neutralidad). De 280 intervenciones en el pleno de Orriols, la he llamado la atención nueve veces, no llega al 3%», ha señalado Rull, durante una entrevista para el circuito en catalán de RTVE, desmintiendo, así, las acusaciones de falta de neutralidad que defienden desde Aliança y Vox. Estos partidos le acusan de interrumpir las intervenciones de sus representantes en el pleno y llamarles la atención. Y no hacerlo con otros diputados.

«He de aplicar el reglamento, y es muy claro», ha argumentado el presidente de la cámara catalana, que ha asegurado que «también» ha llamado la atención a otros políticos de «Junts, la CUP y el PSC, en menos ocasiones», pero sin concretar el nombre de los diputados y el número de veces. Rull ha dicho que «si aplicásemos lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos debería ser más intervencionista (en el pleno), pero hemos creado un mecanismo (en la Comisión del Estatuto del Diputado) para que, en frío, se valoren las declaraciones». Ahora mismo, esta comisión está valorando sancionar a Ignacio Garriga y Orriols, entre otros.

De la misma manera, Rull, que ha reivindicado su pasado «convergente» («estoy muy orgulloso de haber sido convergente, todavía me siento convergente»), en tanto que militante y dirigente de la extinta CiU, que dio paso a Junts, ha cargado contra Aliança porque, desde su punto de vista, «lo que significa» este partido «es una enmienda a la totalidad de Jordi Pujol», que defendió la idea de «un solo pueblo» y trató de evitar «un modelo multicultural, en modelos estancos» para Cataluña. Algo que, en su opinión, es contrario a lo que defiende Aliança.