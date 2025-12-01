Suscribete a
RTVE premia con 2,7 millones a la productora de un empresario que fue investigado por Tsunami

Oriol Soler estuvo en el foco de la causa que la Audiencia Nacional abrió por terrorismo tras la sentencia del 'procés' de 2019

José Luis Sastre presentará 'El juicio' en TVE, un programa para «dar veredicto sobre los grandes debates sociales que vive el país»

Oriol Soler, director general de Abacus
Oriol Soler, director general de Abacus ABC
Daniel Tercero

Daniel Tercero

Barcelona

La dirección de RTVE, bajo la batuta del presidente de la corporación, José Pablo López, destinará 2,7 millones de euros (más IVA) a la elaboración de 'El juicio', el nuevo programa que presentará el periodista José Luis Sastre en La 1, ... según han confirmado fuentes del ente a ABC. El programa lo coproducirá Abacus, un 'holding' que incluye una división audiovisual, que dirige Oriol Soler, uno de los empresarios investigados por terrorismo en la Audiencia Nacional por sus vínculos con Tsunami Democràtic. Soler fue exonerado de la causa por un defecto de forma en la fase de instrucción.

