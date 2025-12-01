RTVE premia con 2,7 millones a la productora de un empresario que fue investigado por Tsunami

La dirección de RTVE, bajo la batuta del presidente de la corporación, José Pablo López, destinará 2,7 millones de euros (más IVA) a la elaboración de 'El juicio', el nuevo programa que presentará el periodista José Luis Sastre en La 1, ... según han confirmado fuentes del ente a ABC. El programa lo coproducirá Abacus, un 'holding' que incluye una división audiovisual, que dirige Oriol Soler, uno de los empresarios investigados por terrorismo en la Audiencia Nacional por sus vínculos con Tsunami Democràtic. Soler fue exonerado de la causa por un defecto de forma en la fase de instrucción.

RTVE informó el viernes de que se estrenará un nuevo programa en 'prime time' con un formato «con el ritual de un juicio» y abordando «temas sociales y asuntos que preocupan a la ciudadanía española». El ejemplo a seguir es el espacio emitido entre 1989 y 1991 llamado 'Tribunal Popular' y que sigue el formato aproximado de la fase oral de un juicio. «Un jurado popular dará su veredicto sobre uno de los grandes debates sociales que vive el país», se informó la semana pasada desde el ente público. Sin dar más detalle del coste supondrá para RTVE.

Los 2,7 millones de euros (más IVA) se destinarán a producir ocho programas a emitir uno por semana y se ha encargado a la empresa Abacus. Una empresa cuyo director general estuvo vinculado con las movilizaciones violentas del 'procés' y por lo que estuvo procesado en la Audiencia Nacional. Según la investigación judicial, Soler fue el creador del chat en Telegram por el que se comunicaban los supuestos cabecillas de Tsunami Democràtic que, entre otras acciones, prepararon el colapso del aeropuerto de Barcelona y el bloqueo de un partido de fútbol entre el F. C. Barcelona y el Real Madrid.

Pero, sobre todo, desde Tsunami se coordinaron los cortes de las principales carreteras que unen España con Francia y las protestas de la plaza de Urquinaona con el asedio a la comisaría de vía Layetana de Barcelona (que dejaron varios policías heridos de gravedad) tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes del 'procés', que luego fueron indultados y amnistiados. La causa judicial de Soler, en la que también estaban involucrados, entre otros, Carles Puigdemont (Junts), Marta Rovira (ERC), Xavier Vendrell (ERC) y Ruben Wagensberg (ERC) se archivó en 2024 por un error procesal del juez de la Audiencia Nacional.

Soler, aliado con Jaume Roures en un proyecto editorial, está al frente de una empresa, Abacus (creada en 1968 bajo la fórmula cooperativista), que ha recibido alrededor de 13 millones de euros de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), el ente público que engloba a TV3 y Catalunya Ràdio, principalmente, en los últimos cuatro años. En 2025 van unos 3,5 millones de euros, según adelantó hace unos días 'Crónica Global'. Ahora, Abacus y Soler suman RTVE a su cartera de clientes con fondos públicos.