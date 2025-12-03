Suscribete a
Romain Fornell pone a punto Casa Tejada

El chef, que acaba de recibir la legión de Honor francesa, transforma el histórico restaurante en un bistró mediterráneo

El chef Romain Fornell recibe la Legion de Honor

El chef Romain Fornell con el equipo de Casa Tejada
El chef Romain Fornell con el equipo de Casa Tejada abc
Sergi Doria

Barcelona

Se han cumplido sesenta años desde que aquel 14 de diciembre de 1964 cuando Justo Tejada y su socio, Ramón Alonso, abrieron las puertas de Casa Tejada. El restaurante tomaba el nombre del que había sido futbolista del F. C. Barcelona. Además de formar ... parte del equipo de las Cinco Copas de Helenio Herrera, Tejada había marcado el segundo gol en el partido inaugural del Camp Nou (el segundo lo metió el gran Eulogio Martínez, a centro, precisamente, de Tejada).

