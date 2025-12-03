Romain Fornell pone a punto Casa Tejada

Se han cumplido sesenta años desde que aquel 14 de diciembre de 1964 cuando Justo Tejada y su socio, Ramón Alonso, abrieron las puertas de Casa Tejada. El restaurante tomaba el nombre del que había sido futbolista del F. C. Barcelona. Además de formar ... parte del equipo de las Cinco Copas de Helenio Herrera, Tejada había marcado el segundo gol en el partido inaugural del Camp Nou (el segundo lo metió el gran Eulogio Martínez, a centro, precisamente, de Tejada).

El número 3 de Tenor Viñas se convirtió en una de las direcciones de la Barcelona «pija» que Jordi Estadella describía a medianoche desde Radio Juventud con su hilarante Tito B. Diagonal. Microcosmos de plaza Calvo Sotelo y un Lamborghini aparcado en doble fila: cafetería Sándor, bares Pipermint y Turó, discotecas Metamorfosis, Charly Max y Don Chufo, pub 98 Octanos… y Casa Tejada.

En 2018 Romain Fornell se hizo cargo de ese restaurant más adscrito a la memoria y la nostalgia que a la agenda gastronómica barcelonesa. Fornell, que apostó fuerte por la marca al abrir Tejada Mar junto al hotel Vela, ha puesto Casa Tejada al día. El chef de Toulouse, que acaba de ser distinguido con la Legión de Honor francesa, ha renovado las instalaciones y la decoración del restaurante de los años sesenta. La decoración recrea «el encanto de los clásicos bistrós con banquetas de cuero, iluminación suave, manteles blancos y paredes decoradas con fotografías de personalidades célebres», apunta. La vocación mediterránea se aprecia en las imágenes de actores franceses -Alain Delon, Fernandel o Louis de Funès- y estrellas del cine italiano como Marcello Mastroianni, y Claudia Cardinale.

De la carta cabe destacar el carpaccio de atún al natural, el «vitello tonnato» con alcaparras, la galleta crujiente rellena de cangrejo real al curry con aguacate fresco y el acento catalán de unos «rovellons» salteados sin olvidar los sublimes «Fetuccine Alfredo» con trufa blanca de Alba rayada. Con el relanzamiento del restaurante de Tenor Viñas son ocho los establecimientos de Goût Rouge, el grupo que comanda Fornell junto a Hugues Montfalcon y cuenta con accionistas como el chef Óscar Manresa: Caelis, La Plassohla, Rofftop Ohla Barcelona, Azul Rooftop Barcelona, Tejada Mar, Café Turó, Café Pablo y Casa Tejada. Una lista para aprenderla de memoria.