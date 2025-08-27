El rincón favorito de Carlos Herrera en Cataluña: playas paradisíacas y acantilados entre naturaleza salvaje

Cataluña se ha consolidado como uno de los destinos turísticos más atractivos de España gracias a la diversidad de su oferta cultural, gastronómica y natural. Con Barcelona como eje central, existen multitud de pueblos llenos de encanto que invitan a disfrutar de una experiencia única.

En este sentido, el verano se convierte en la época predilecta para los amantes de la costa catalana, con la Costa Brava y la Costa Dorada como referentes. Hasta estos puntos llegan millones de viajeros dispuestos a descubrir playas paradisíacas y calas escondidas.

Esto es lo que decidió hacer Carlos Herrera, quien escogió un rincón de Cataluña para disfrutar de unos días de descanso al inicio del verano. El periodista de Cope decidió desconectar de la actualidad realizando el Camino de Ronda, uno de los grandes tesoros de la Costa Brava.

A lo largo de este sendero, que recorrió en varios días, Herrera descubrió preciosos pueblos, además de calas escondidas y espectaculares acantilados. Equipado con unas «buenas Chiruca» y preparado con unas «buenas piernas y un buen palo para apoyarse», el periodista recorrió la costa gerundense y dijo haber sentido el «éxtasis y la felicidad».

Así es el Camino de Ronda, en la Costa Brava

El Camino de Ronda es un sendero que recorre el litoral de la Costa Brava, situada en la provincia de Gerona. Originalmente, estos caminos se utilizaban para vigilar la costa y controlar el contrabando, pero hoy en día se han reconvertido en rutas de senderismo muy populares que permiten descubrir a pie una de las zonas más bonitas de Cataluña.

La ruta, que se hace por etapas, transcurre en su mayor parte por senderos estrechos solo aptos para su circulación a pie, con desniveles, subidas y bajadas continuas. Así lo constató el propio Herrera en 'Herrera en Cope': «Tiene algunos pasajes, pero tiene otros de conexión, de bajada y de subida a algunas calas que son de primero de alpinismo».

Recorrer el Camino de Ronda es también una forma de descubrir preciosos pueblos de la Costa Brava. Herrera comenzó el sendero en Blanes, para seguir en las siguientes etapas su recorrido por otros municipios como Sant Feliu de Guíxols, Palomós, Tamariu o Llafranc. Además, atravesó enclaves como S'Agaró, Playa de Aro y Sant Antoni de Calonge.

El periodista finalizó el Camino de Ronda con una etapa entre los municipios de L'Escala y Rosas: «Luego quizás Rosas-Cadaqués, final de un camino por Cataluña, que gracias a estas Chirucas ha sido un paseo inolvidable», aseguró en 'Herrera en Cope'.

El pueblo más bonito de la Costa Brava para Carlos Herrera

A lo largo de su inolvidable recorrido, el periodista de Cope pudo descubrir rincones de ensueño. Entre ellos, un pueblo que llamó en especial su atención: Calella de Palafrugell. El comunicador llegó a este punto de la provincia de Gerona durante la tercera etapa del sendero. «Es uno de los pueblos más bellos de la Costa Brava», aseguró.

Calella de Palafrugell es un pequeño pueblo pesquero de apenas 800 habitantes situado en la comarca del Bajo Ampurdán. «Invita a muchísimas cosas: a pasar el día de San Juan, a escuchar una habanera, a tomar el sol y a comerse algún producto oceánico de la zona», aseguró el periodista en 'Herrera en Cope'.

Calella de Palafrugell turismo cataluña

Calella de Palafrugell parece sacado de un cuento. Y es que combina historia, montaña y playas de agua cristalina. En el centro del municipio es posible encontrar las casas que utilizaban los pescadores de antaño. Actualmente, sus bajos albergan algunos de los restaurantes más populares de la localidad.

Entre los lugares imprescindibles para visitar en este municipio se encuentra la iglesia de Sant Pere, de finales del siglo XIX, y las playas de Port Bo y del Canadell, además de los famosos jardines de Cap Roig. En cuanto a miradores, destacan el de Manel Juanola i Reixach, en honor al inventor de las pastillas Juanola, y el ubicado en la Punta de los Burricaires, entre la playa del Pelegrí y la cala de la Platgeta.

Cómo llegar

Para llegar a este pueblo de Cataluña, las líneas de autobús 78, 8 y 64 pasan por esta comarca de Gerona. Puedes conocer la mejor ruta en transporte público en la página de Moovit.