El Rey defiende «seguir creyendo» en la multilateralidad porque «cualquier alternativa es peor»

El Rey ha defendido resguardar «ciertos elementos del orden mundial» porque «son el entramado ético sin el cual las relaciones entre los Estados no tendrían más brújula ni sustento que la lucha de poder». Felipe VI se ha pronunciado así, este martes en ... Barcelona durante un acto organizado por Prisa, para salvaguardar «a toda costa» un mundo que ofrezca un foro de «reflexión e intercambio de ideas» y «diálogo y cooperación» como punto de encuentro para resolver los conflictos. Cualquier alternativa a esta composición global será peor.

Su Majestad, en su discurso pronunciado en el foro World in Progress, ha concretado que estos «elementos» a preservar son «la noción de universalidad de los derechos y la dignidad del ser humano, referente ético esencial» y «la legalidad internacional, a las instituciones multilaterales y a la regulación del comercio transfronterizo», un comercio que ha definido, no solo como elemento ideal o infalible, sino como elemento útil.

En este sentido, Felipe VI ha dicho que «seguir creyendo en el mundo multilateral no es una muestra de idealismo 'wilsoniano', sino, ante todo, un ejercicio de pragmatismo». Y ha precisado que «cualquier alternativa es peor, peor para el conjunto de la comunidad internacional y, desde luego, peor para nuestra región, para la construcción de la Europa unida, que se levanta sobre esas mismas ideas y su sustrato enormemente útil en un mundo gobernado por las ideas contrarias».

Una educación de calidad

De la misma manera, el Rey ha pedido a los presentes, entre ellos el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que se preserve «otro bien público global» como es la educación de calidad, que debe centrarse, además de fijarse en la mejora de las competencias básicas (comprensión lectora, capacidad de análisis y de síntesis y las expresiones oral y escrita), en «la dimensión ética» y su «escuela de ciudadanía». En definitiva, en «el valor de la convivencia, el respeto a las diferencias, del reconocimiento del mérito y la capacidad o la importancia de vivir en un Estado de derecho».