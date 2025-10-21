Suscribete a
ABC Premium
Directo
Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

El Rey defiende «seguir creyendo» en la multilateralidad porque «cualquier alternativa es peor»

Felipe VI aboga por mantener el «intercambio de ideas» a nivel internacional para beneficio de «la construcción de la Europa unida»

Su Majestad reconoce a las empresas familiares como «pilar de la economía»

El Rey, Felipe VI, hoy, antes de su discurso en el foro World in Progress
El Rey, Felipe VI, hoy, antes de su discurso en el foro World in Progress EP
Daniel Tercero

Daniel Tercero

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Rey ha defendido resguardar «ciertos elementos del orden mundial» porque «son el entramado ético sin el cual las relaciones entre los Estados no tendrían más brújula ni sustento que la lucha de poder». Felipe VI se ha pronunciado así, este martes en ... Barcelona durante un acto organizado por Prisa, para salvaguardar «a toda costa» un mundo que ofrezca un foro de «reflexión e intercambio de ideas» y «diálogo y cooperación» como punto de encuentro para resolver los conflictos. Cualquier alternativa a esta composición global será peor.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app