Una reunión previa a la ejecución de Valentín Moreno, la vía para desenmascarar a quienes ordenaron matarlo

«Mi padre ya no está, pero quedo yo. Te vas a 'comer' la condena entera». Es lo que ha espetado este martes una de las hijas de Valentín Moreno a Sergio G., acusado de facilitar su ejecución de un tiro en la nuca ... , el 21 de noviembre de 2021. Lo ha hecho tras finalizar el juicio en la Audiencia de Barcelona, donde familiares y amigos de la víctima han tenido que escuchar los argumentos tanto de este individuo, como del sicario que disparó a Valentín, Daniel Díaz Mora, que confesó los hechos durante la primera sesión, tras recoger el guante del fiscal, Félix Martín. Y es que tal y como el representante del Ministerio público ha recordado casi en cada una de sus intervenciones para dirigirse al jurado, aunque el crimen esté relacionado con el mundo delincuencial y vinculado a una posible deuda por tráfico de drogas, «toda vida humana es valiosa», y la muerte de la víctima ha generado enorme sufrimiento «entre quienes lo querían». Padres, mujer, hijos, hermanos y amigos, que han aguantando, estoicamente, sesión tras sesión, los argumentos de los implicados.

Durante esta última sesión, el fiscal ha subrayado: «Si no paramos los pies a este tipo de muertes, esto se puede convertir en el lejano oeste. No lo podemos permitir». Y es que en el banquillo no se sientan el autor o autores intelectuales de la ejecución de Moreno. Por eso Martín ha recordado que pese a que el tribunal popular emita un veredicto de culpabilidad respecto al sicario confeso y al individuo que le habría facilitado información y medios para el asesinato, no se sentirá «satisfecho» porque habrá quien aún no habrá pagado por la muerte de Moreno.

Según la propia familia de la víctima, la orden la habrían dado dos individuos con los que se reunió cuatro horas antes de recibir el disparo mortal con un arma modificada, una semiautomática de 9mm, cuando salió de su coche, en Sant Adrià (Barcelona), aquella fecha, minutos antes de las ocho de la tarde. Su muerte fue, recuerdan las acusaciones, un acto «preparado y planificado» que implica «a distintas personas e infraestructura». En los eslabones inferiores, el sicario, que contó con ayuda de un compatriota, Alexander, ahora en paradero desconocido. En el escalón intermedio, el que habría ocupado Sergio G., facilitando alojamiento, vehículos, teléfonos e incluso el arma a su ejecutor. Algo que el acusado niega, pese a que el asesino a sueldo así lo admitió.

En la cúspide estarían dos personas, afirmaron los hermanos de Moreno durante su testifical el pasado viernes. Por un lado, Javier G., alias 'Javidubi', ex integrante de los Casuals, y también Cristian R., según señaló el propio Valentín a sus allegados antes de su muerte. Se reunieron aquel mismo día para abordar una deuda de entre 700.000 y 1,5 millones de euros por un cargamento de cocaína. Del encuentro salió aliviado y, precisamente por eso, dejó de ir armado y de salir acompañado. Fue cuando lo mataron, escasas horas después.

Como sospechaba que podrían hacerlo, Valentín facilitó antes unos audios a uno de sus hermanos, en los que él mismo reclamó el pago a Javier, al que consideraba como un hermano más que lo había traicionado. El individuo declaró también como testigo la semana pasada, a petición de la defensa de Sergio, que, desviando la atención hacia él pretendería la exoneración de ambos, ha apuntando el fiscal este martes. 'Javidubi' no se sentó en el banquillo porque hasta comenzar el juicio las acusaciones -tampoco los investigadores- no tuvieron conocimiento de esa reunión con la víctima, previa a la ejecución. Por eso el Ministerio público esperará al veredicto del jurado y posterior sentencia para decidir si pide abrir una investigación al respecto.

El tribunal popular tiene, primero, que considerar probado que ninguno de los dos acusados, el sicario y el presunto facilitador, fueron quienes dieron la orden de matar a Moreno, algo que han sostenido tanto sus defensas, como las acusaciones. Es decir, nadie en la sala lo ha negado.

Tras las conclusiones de las partes, sendos acusados han ejercido su derecho a la última palabra. El sicario, Daniel Díaz Mora, ha pedido perdón a la familia. Su confesión durante la primera sesión le ha valido una rebaja en la petición de pena de 25 a 20 años. Por su parte, Sergio G., que se enfrenta a 31 años de cárcel, ha negado la mayor, ante la desesperación de los allegados de Valentín que consideran que su papel fue clave en el crimen -dado que el asesino llegó de Colombia pocos días antes y nunca antes había estado en España-. Ahora la decisión está en manos del jurado, que tendrá que emitir un veredicto en los próximos días.