El restaurante Normal de Gerona sufre un incendio en la cocina, el segundo de los hermanos Roca en menos de un mes

Los Bomberos extinguieron este jueves por la noche un incendio sin heridos en la cocina del restaurante Normal, situado en el Barri Vell de Girona, y se trata del segundo incendio que se produce en un mes en un establecimiento de los hermanos Roca, ... después de que el pasado 4 de noviembre se quemara la cúpula de madera del restaurante Mas Marroch en Vilablareix (Girona).
El aviso se produjo a las 00.16 horas, y en total, los Bomberos de la Generalitat movilizaron seis dotaciones y el fuego afectó principalmente a la campana extractora, la chimenea y algunos materiales, informan fuentes del cuerpo a Europa Press.
Uno de los hermanos, Josep Roca, publicó un mensaje por las redes sociales recogido por Europa Press, en el que afirmó que no ha habido ningún daño personal: «Estamos todos bien. Gracias a los bomberos, la policía local y los vecinos por su apoyo. Estaremos cerrados hasta que podamos reabrir lo antes posible».
Artículo solo para suscriptores
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete