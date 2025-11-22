Suscribete a
El restaurante Normal de Gerona sufre un incendio en la cocina, el segundo de los hermanos Roca en menos de un mes

El local permanecerá cerrado temporalmente, según ha informado Josep Roca

El restaurante Normal, de Gerona, con el cartel que explica el cierre temporal.
El restaurante Normal, de Gerona, con el cartel que explica el cierre temporal. EFE

Los Bomberos extinguieron este jueves por la noche un incendio sin heridos en la cocina del restaurante Normal, situado en el Barri Vell de Girona, y se trata del segundo incendio que se produce en un mes en un establecimiento de los hermanos Roca, ... después de que el pasado 4 de noviembre se quemara la cúpula de madera del restaurante Mas Marroch en Vilablareix (Girona).

