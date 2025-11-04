El restaurante de Cambrils que participa en el programa de Alberto Chicote: dónde está y cuánto cuesta comer en «Macarrilla Restaurant»

Alberto Chicote regresa esta noche a laSexta con la tercera temporada de 'Batalla de restaurantes'. En esta ocasión, cuatro restaurantes de la Costa Dorada competirán entre sí puntuando a los demás en cocina, sala, entorno y precio, y al final, el veredicto —con ... voto reforzado de Chicote— decidirá quién se lleva el título.

En esta primera parada, las cámaras pasarán por Salioli (Creixell), El Trull (Tarragona capital) y dos clásicos de Cambrils: Cal Tendre y el histórico Macarrilla Restaurant, donde tradición y mar darán mucho que hablar en el programa.

El alma marinera de Macarrilla

Si hay un restaurante que encarna el espíritu pesquero de Cambrils, ese es Macarrilla. Abrió sus puertas en 1966, cuando el abuelo Evelio salía cada mañana a faenar y la abuela preparaba el comedor. Al volver, cocinaban juntos lo que el mar había querido dar ese día. Así nació una forma de entender la cocina basada en la proximidad y el respeto al producto, antes de que existiera la palabra «kilómetro cero».

Hoy, la casa sigue en manos de la familia. Xavi Martí, segunda generación y alma del local, ha sabido modernizar la tradición sin romperla. Su carta combina el recetario clásico de los pescadores —suquet, arroces caldosos, romesco, galeras— con una sensibilidad contemporánea que se nota en la presentación, en el equilibrio de los fondos y en la manera en que deja hablar al pescado.

Entrar en Macarrilla es como asomarse al puerto. El local apuesta por ambiente marinero sobrio, mesas bien vestidas y un equipo que cuenta el plato y el origen del producto, ideal para quien busca probar suquet sin renunciar a un punto contemporáneo.

Dónde está y cómo llegar

Macarrilla se encuentra en Cambrils, corazón marinero de la Costa Dorada y parada obligatoria para cualquiera que disfrute comiendo frente al Mediterráneo. El restaurante está a un paso del puerto y del paseo marítimo, en el Carrer de les Barques número 14, una zona tranquila rodeada de bares y terrazas.

Llegar es fácil: por la A-7 o la AP-7 (salida Cambrils) si vas en coche, o en tren hasta la nueva estación de Cambrils, desde donde un paseo de diez minutos te deja casi en la puerta. En los alrededores hay varios aparcamientos públicos y todo lo necesario para alargar la visita.