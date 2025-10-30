El restaurante de Barcelona donde ha comido Lady Gaga antes de sus conciertos: menú degustación de 315 euros y con 'falsos' platos

Lady Gaga está haciendo este final de octubre historia en Barcelona y es que la polifacética y repetidamente premiada artista ha regresado a España tras siete años sin pisar la península para presentar su último disco con la gira 'The Mayhem Ball'. ... Las tres fechas que puso en en Palau Sant Jordi agotaron las entradas en tiempo récord y los conciertos, como era previsible, no han defraudado a nadie.

La cantante y actriz, como suele ocurrir, ha generado mucho revuelo solo con su paso y actuación. En estos días se están comentando en redes sus guiños entre canción y canción a su visita, con frases tanto en castellano como en catalán. Sus shows, de dos horas y media, han incluido auténticos espectáculos visuales y musicales, siendo siempre ella la protagonista de las imágenes.

Su aterrizaje a la capital catalana, de hecho, ha dado mucho más. Sus tres citas han supuesto una fuente de ingresos para Barcelona, que estos días ha visto como las reservas de habitaciones habían subido y es que, como pasa habitualmente, muchos de los asistentes a los espectáculos venían de lejos. También centenares de fans se han congregado a las puertas del Sant Jordi para poder conseguir estar lo más cerca del escenario. Pero hay más y es que para ellos ha sido muy emocionante saber que su artista favorita está pasando prácticamente una semana por su ciudad.

Con 'look' atrevido

Entre otros aspectos ha trascendido el hotel en el que se hospeda. Está en concreto en uno de los más lujosos de paseo de Gracia, lo que ha provocado que algunos fans llenen las aceras de la zona a la espera de poder ver, y en el mejor de los casos sacarse una foto, con la diva. Por otro lado, ha trascendido que el lunes 27 de octubre, un día antes de su primer concierto en el Sant Jordi, estuvo en un prestigioso restaurante de la capital catalana.

Lady Gaga, acompañada de su actual compañero sentimental, el empresario y filántropo Michael Polansky, acudió al restaurante Disfrutar, mundialmente conocido, y premiadísimo, por su cocina de alto nivel. Destaca de hecho que ha sido considerado en varias ocasiones el mejor restaurante del mundo y actualmente tiene tres estrellas Michelin.

Las cámaras consiguieron captar como la pareja llegaba y salía del local, en pleno corazón del Eixample, y estas imágenes se viralizaron, en parte por la atrevida puesta de largo de la artista: iba vestida con la colección primavera/verano 2026 de #MatieresFecales y destacaban sus tacones y falda entallada, en un 'look' totalmente de negro.

Lady Gaga leaving at Disfrutar Restaurant in Barcelona, Spain 27.10.2025 pic.twitter.com/medUoINWRD — LG Visuals (@lgvisuals) October 28, 2025

Abierto a finales de 2014, el restaurante nació de la mano de Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch, tres chefs que se conocieron y crecieron profesionalmente en las cocinas de elBulli de Ferran Adrià. Los tres abrieron primeramente un local en Cadaqués, el Compartir, y luego se atrevieron con Disfrutar, una atrevida propuesta con una cocina vanguardista y unos platos únicos, pero casi siempre con esencia mediterránea.

A día de hoy, Disfrutar tiene una larguísima, casi inaccesible, lista de espera y ofrece dos menús gastronómicos en su servicio: el Disfrutar Classic (con creaciones míticas que salieron de la cocina abierta del local como sus 'falsos' platos de aceitunas o macarrones a la carbonara, entre otros, o el huevo frito deconstruido) y el Disfrutar Festival (con platos nuevos de esa temporada). Ambos menús valen 315 euros por persona y no incluyen bebidas. El maridaje de vinos, opcional, cuesta 170 euros.

MÁS INFORMACIÓN Estos son los restaurantes de Cataluña premiados con soles de la Guía Repsol 2025

Es habitual que Disfrutar acoja a las figuras más importantes del planeta durante su paso por Barcelona y también es frecuente que el restaurante guarde la máxima discreción con sus comensales más reconocidos: en esta ocasión las redes del local tampoco han dado detalles de su experiencia con Lady Gaga.