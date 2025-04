La recepción de ABC por Sant Jordi en Barcelona se convierte en cita obligada

ABC ha celebrado hoy la festividad de Sant Jordi con una recepción en la terraza de las oficinas de Vocento en Barcelona, una cita que, en su segundo año, ya se ha convertido en un fijo en la siempre apretada agenda de una jornada que tiene el libro y la rosa como protagonistas. Más de 300 personas han respondido a la invitación de ABC a lo largo de las horas en las que la terraza ha permanecido abierta, convirtiéndose en una prolongación de una jornada cívica que, de manera principal, se vive en la calle, con el centro de la capital catalana tomada por una multitud paseante.

Rosas y libros, cortesía de Planeta y Penguin I. B.

Representantes del mundo de la cultura, la política y la empresa participaron en la recepción que sirvió también para presentar el último número de ABC Cultural, una edición con contenido específico elaborado por la redacción del diario en Cataluña con motivo de la la festividad de Sant Jordi y el día del libro. Selección de novedades, un repaso a las «otras Barcelonas», un reportaje sobre el mundo editorial o una visita al legado cervantino de Isidro Bonsoms en la Biblioteca de Cataluña componían un número especial que ayer fue repartido entre los presentes. Por cortesía de Penguin Random House y Planeta también se obsequió a los asistentes con algunas de las novedades editoriales que ayer integraron las listas de títulos más demandados.

Entre los convocados ayer, además de la directora general de ABC, Ana Delgado, y la directora comercial Gemma Pérez, el presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, la líder de los populares en Europa, Dolors Montserrat, y los diputados Juan Fernández y Lorena Roldán. También, el líder del PP en Barcelona, Daniel Sirera, y el de Vox en el Consistorio, Gonzalo de Oro, así como los concejales Juan Milián y Liberto Senderos. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, disculpó la asistencia a la convocatoria de ABC por el luto decretado, también desde la Generalitat, con motivo del fallecimiento del Papa. Asistió el director de Alcaldía, Lluís Mauri.

Carles Escolá, secretario de Medios y Difusión de la Generalitat, Bet Valls, directora de Difusión, Marc Melillas, director de medios de Presidencia, Cristina Farrés, directora general de Comunicación, y Rosa Fernández, directora de comunicación de Salvador Illa, también se contaron entre los presentes.

El historiador Jordi Canal –premiado el día anterior por SCC con su III premio Sant Jordi–, los articulistas y escritores Anna Grau, Oti Rodríguez Marchante, Sergi Doria, Miquel Porta Perales, Rosa Cullell, Sergio Fidalgo, Ana Luisa Islas, Pilar Romera y Alberto Valle se sumaron a la convocatoria, en la que también se contó con el jefe de Epidemiología del Hospital Clínic, Antoni Trilla, el presidente de Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, Jaime Gil Aluja, o el director de Rodalies de Cataluña, Antonio Carmona. Por parte de entidades de la sociedad Civil, Anna Losada, presidenta de la AEB, José Domingo, de Impulso Ciudadano, o Tomás Güell, presidente de Lideremos.

Amparo Losada (Fira de Barcelona), Elianne Ros (Área Metropolitana), Julia G. Valdecasas (Círculo Ecuestre), José Guerra (Agbar), Esther Gràvalos (Barcelona Global), Anna Lorente (La Pedrera) Tate Santaeularia (Something to Say), Ciriaco Hidalgo, acabado de nombrar presidente del Ctesc, y Cristina Vall-Llosada, directora de Casa Seat, se sumaron también a la convocatoria de ABC.