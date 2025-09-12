Reabre el restaurante Molino de Pez tras haber sufrido un incendio en Sant Jordi

Molino de Pez ha vuelto a abrir sus puertas este viernes, 12 de septiembre, con renovadas fuerzas y con una carta que incluye, además de sus clásicos platos, novedades gastronómicas como la incorporación de los pescados asados al espeto o una suculenta pizza de productos de proximidad elaborada en su flamante horno de ladrillo. La reapertura supone una doble celebración tras someterse a una reforma y rehabilitación después de haber sufrido un aparatoso incendio el 22 de abril, víspera de Sant Jordi, que afortunadamente limitó a pérdidas materiales.

Además de recuperar al cariño de los comensales, Nino Redruello, de Familia La Ancha, ha querido agradecer al barrio todo el apoyo y comprensión ante el infortunado incendio y las posteriores molestias de obras, con lo que mejor saben hacer: este miércoles han ofrecido hasta 500 raciones de lentejas de la receta de la abuela para compartir la alegría de la reapertura. También los meses de obras han servido, asegura Redruello, para «reconectar con lo esencial y recordar por qué abrimos Molino de Pez y qué queremos ofrecer a quienes se sientan en nuestras mesas: una cocina sencilla, sabrosa y sin artificios, pensada para disfrutar».

El incendio se originó en la campana extractora de la cocina del restaurante, que se encuentra en los bajos del número 346 de la calle Córcega, donde también está el hotel Seventy, que tuvo que ser desalojado porque el siniestro provocó un intenso humo visible en la ciudad más allá del distrito Derecha del Ensanche, donde se encuentran ambos establecimientos. «Nos hemos dejado la piel para levantar el restaurante en tiempo récord, y no solo volvemos, sino que lo hacemos con novedades en la carta y con el equipo más motivado que nunca», explica Manu Villalba, chef ejecutivo.

Además de los platos estrella que Molino de Pez ha ofrecido en los casi tres años de su existencia entre los barceloneses, como la ensaladilla de lubina a la sal y patata, sus célebres torreznos ibéricos o el marmitako de bonito del norte; la reforma de la cocina, que ha incorporado una nueva parrilla, les permite ofrecer la técnica malagueña del espeto a su oferta con un twist: doradas, salmonetes, calamar y todo aquel pescado que la lonja ofrezca y sea susceptible de cocerse en espeto se presentará y preparará en sala, delante del cliente.

También se suma a la cocina un pequeño horno de ladrillo que permitirá incorporar platos divertidos como la pizza napolitana de oreja de cerdo por las bravas, sobrasada y miel, americana y gamba roja. Y para celebrar otra fecha imprescindible en la ciudad, en la Mercè, estará disponible el fricandó de solomillo de vaca, lengua ahumada al sarmiento y trompetas negras, un plato que entusiasma al equipo de Molino de Pez por aunar recetario, territorio y temporada de forma sabrosa, con el anclaje en la tradición de que hace gala esta casa.