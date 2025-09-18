Raventós Codorníu obtiene 44 millones de Ebitda en su ejercicio 2024-2025, un 13% más

Raventós Codorníu ha cerrado su ejercicio fiscal entre julio de 2024 y junio de 2025 con un Ebitda de 44 millones de euros, un 13% más interanual y el mayor de su historia, según ha informado la compañía en un comunicado este jueves. La bodega cerró el ejercicio con una facturación bruta de 232 millones de euros, un 3% más, y una facturación neta de 195 millones, un 4% más, mientras que el resultado neto estimado es de un 50% más que en el ejercicio anterior.

El consejero delegado de la empresa, Sergio Fuster, ha explicado que los resultados «reflejan la solidez» de la estrategia actual de la empresa. Por regiones, el mercado español crece un 5,5% en ventas y evoluciona en positivo tanto en el canal hostelería (con un incremento del 5%) como en alimentación (+6%), mientras que el área internacional registra también un crecimiento del 6% (en moneda constante - venta neta).

En cuanto al negocio digital a nivel mundial, las ventas han crecido un 15%, mientras que el enoturismo ha aumentado un 5,5% y los eventos, un 11%. La empresa comercializa al año más de 57 millones de botellas en 63 países con marcas como Viña Pomal, Raimat, Scala Dei, Parxet, Abadía de Poblet, Legaris y Codorníu. Desde el año 2022 es el mayor elaborador de cava ecológico del mundo con 16 millones de botellas de cava orgánico al año, lo que representa el 43% del mercado mundial. El 100% de la marca Codorníu es ecológica desde 2023.

