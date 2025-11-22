Suscribete a
La Racef insta a Europa a intervenir en el nuevo orden internacional desde la perspectiva de la economía humanista

Cumbre de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras en la vigésima edición de su seminario barcelonés con la participación de académicos correspondientes de catorce países

La Racef celebra en Barcelona un seminario internacional sobre el futuro de la empresa

Los académicos de número de la RACEF y los correspondientes extranjeros visitaron DFactory, donde trabajan 40 empresas de la industria 4.0
Juan Carlos Valero

Barcelona

El XX Seminario Internacional de Barcelona que la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras (RACEF) ha celebrado esta semana en la capital catalana ha concluido con un llamamiento a las autoridades europeas a alzar su voz en el contexto internacional sin renunciar ... en ningún caso a los valores humanistas que marcan la identidad de Europa. La Real Corporación con sede en Barcelona también ha apelado a la Unión Europea a intervenir con decisión y voz propia en el nuevo orden internacional y no quedarse como mero espectador, marcando su propio espacio, fundamentado en la democracia, la colaboración y el humanismo.

