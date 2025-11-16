Suscribete a
ABC Premium

Mas y Pujol rechazan afiliarse a Junts un año después de la oferta

La tensión interna enfría la relación entre Turull y Nogueras por la influencia directa en Puigdemont

Junts no revisará su relación con el PSOE pero le salva en las nucleares

José Montilla, Artur Mas y Pere Aragonès, con Carles Puigdemont en la pantalla, el jueves, en un acto organizado por la JNC
José Montilla, Artur Mas y Pere Aragonès, con Carles Puigdemont en la pantalla, el jueves, en un acto organizado por la JNC Efe
Daniel Tercero

Daniel Tercero

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Ni Artur Mas ni Jordi Pujol se han afiliado a Junts, más de un año después de que los responsables del partido que lidera Carles Puigdemont les invitasen a ello. Ninguno de los dos ex presidente de la Generalitat de Cataluña cree ... adecuado dar ese paso, entre otras razones, para poder mantener su «independencia a la hora de opinar sobre la actualidad» y porque la deriva política de Junts es, ahora mismo, «imprevisible», apuntan a este diario varias fuentes del entorno de Mas y Pujol que, no por casualidad, esgrimen los mismos argumentos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app