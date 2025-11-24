Suscribete a
Pujol, a un paso de librarse del banquillo once años después de su confesión

El tribunal decide hoy si exonera o no al fundador de CDC por su deterioro cognitivo

Ostracismo y rehabilitación del patriarca

Anticorrupción pide para él nueve años de prisión, y 29 para su primogénito, por asociación ilícita y blanqueo

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, durante la presentación de un libro, en noviembre de 2024
El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, durante la presentación de un libro, en noviembre de 2024 EFE
Elena Burés

Elena Burés

Barcelona

En julio de 2014, un viernes a última hora de la tarde, quien presidiera la Generalitat de Cataluña durante 23 años, confesaba, a través de un escueto comunicado, haber mantenido oculta una fortuna en Andorra. Once años después, este lunes arranca en la Audiencia ... Nacional el juicio contra Jordi Pujol y sus siete hijos, con la incógnita por resolver de si el tribunal archivará el caso contra el patriarca, debido a su estado de salud. Hasta este pasado viernes, cuando recibió el alta, el 'expresident' permaneció ingresado en una clínica de Barcelona debido a una neumonía.

