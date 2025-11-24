Pujol, a un paso de librarse del banquillo once años después de su confesión

En julio de 2014, un viernes a última hora de la tarde, quien presidiera la Generalitat de Cataluña durante 23 años, confesaba, a través de un escueto comunicado, haber mantenido oculta una fortuna en Andorra. Once años después, este lunes arranca en la Audiencia ... Nacional el juicio contra Jordi Pujol y sus siete hijos, con la incógnita por resolver de si el tribunal archivará el caso contra el patriarca, debido a su estado de salud. Hasta este pasado viernes, cuando recibió el alta, el 'expresident' permaneció ingresado en una clínica de Barcelona debido a una neumonía.

Semanas antes, su defensa, que ejerce el penalista Cristóbal Martell, pidió valorar la capacidad de su cliente para ser juzgado. Fue así como dos médicos forenses exploraron a Pujol, de 95 años, y en su informe dictaminaron que el fundador de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) «no está en condiciones físicas ni cognitivas para comparecer en el juicio». También que no dispone de la capacidad procesal necesaria para defenderse, tras indicar que padece un deterioro cognitivo «moderado», aunque «irreversible» y «progresivo» sin tratamiento eficaz.

A raíz de dicho informe, el tribunal acordó escuchar antes de la vista, este lunes, al propio 'expresident' así como a los forenses que lo examinaron para tomar una decisión: si bien está en condiciones de afrontar el juicio o si, como sostienen los médicos, su estado de salud se lo impide. Lo harán a través de una videoconferencia, tras eximirlo de desplazarse hasta Madrid, con lo que, al menos durante esta primera jornada, Pujol no tendrá que sentarse en el banquillo junto al resto de acusados.

Si, finalmente, la Sala de lo Penal no archivase la causa en su contra, su abogado, que anunció que no recurrirá la decisión, sí pide que se permita al 'expresident' comparecer de forma telemática desde Barcelona para evitar que su estado se agrave. La otra posibilidad, tal y como prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es que su deterioro cognitivo derive en su exoneración, no siendo juzgado tras la confesión que empañó su legado, y que derivó en una petición de nueve años de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

Aquel viernes de julio de 2014, en un texto de poco más de 500 palabras, Pujol reconoció haber mantenido ocultos en el extranjero unos fondos que provenían de la 'deixa' (herencia, en catalán) de su padre Florenci.

La finalidad del comunicado fue salir al paso frente a las informaciones que apuntaban a una presunta fortuna familiar ilícita, pero acabó apuntalando las pesquisas que la Audiencia Nacional ya había abierto a su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, en 2012, tras dos denuncias. La primera, del empresario Javier de la Rosa –en otros tiempos, próximo al 'president'–; que apuntó ante la Policía que el patriarca tenía cuentas en el extranjero y aseguró ser víctima de amenazas por la información de la que disponía pero, unos meses más tarde, se desdijo. La segunda fue la de Victoria Álvarez, expareja de Pujol 'Junior', que aseguró haber sido testigo de cómo este, durante su relación, llevó dinero a Andorra en su coche, en bolsas de plástico.

Fue así como las pesquisas, tras la confesión del patriarca, derivaron en la imputación de toda la familia, así como de una decena de empresarios. El instructor José de la Mata apuntó ya entonces que los Pujol podían haber conformado una asociación ilícita para lucrarse con comisiones de empresarios afines a CDC, a cambio de adjudicación de obra pública, al considerar que el clan llevó a cabo una serie de «actuaciones destinadas a orientar en determinada dirección diversas resoluciones administrativas», aprovechando el cargo de Pujol al frente de la Administración autonómica catalana, «fruto de la cual se obtenían importantes rendimientos económicos, que eran ingresados en cuentas bancarias en el extranjero y sometidos a diversos movimientos, para ocultar su origen ilícito».

El auto de procesamiento avaló así que existían indicios de que la familia aprovechó «su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante decenios, para acumular un patrimonio desmedido, directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas».

Así, Anticorrupción solicita nueve años de prisión para el patriarca –cabe recordar que su mujer, Marta Ferrusola, fallecida el año pasado, ya había sido exonerada en 2021 por su estado de salud– y 29 para el primogénito, por asociación ilícita, blanqueo, falsificación de documento mercantil, frustración de ejecución y contra la Hacienda Pública. Según las pesquisas, Jordi Pujol Ferrusola era el encargado de manejar las cuentas de Andorra y de dar instrucciones a los gestores bancarios sobre qué hacer con cada una de las cuentas del clan familiar.

El clan alega que el origen de la fortuna es un legado del abuelo Florenci, que luego gestionó 'Junior'

El mayor del clan admite haber gestionado la herencia, pero niega cualquier vínculo o gestión con funcionarios u autoridades para la adjudicación de contratos públicos. En el marco de las pesquisas, llegó a ingresar en la prisión de Soto del Real (Madrid), donde permaneció entre abril y diciembre de 2017, cuando salió tras abonar una fianza de 500.000 euros.

Estrategia de defensa

Además, intentó, en dos ocasiones, personarse como perjudicado en el caso Tándem, para que se investigasen las actividades desarrolladas en Andorra contra él y su familia por parte del Grupo Cenyt, la empresa del excomisario José Manuel Villarejo. Pretensión que rechazó la Audiencia Nacional.

Y es que, a excepción del 'expresident', todos los escritos de defensa de los Pujol recuerdan que las pesquisas comenzaron «al margen de toda legalidad procesal y control judicial», siendo un grupo de policías –en alusión a la denominada operación Cataluña– los que «auspiciaron y activaron relato de denuncia enfilada a la incoación misma de la causa», con el papel destacado del excomisario Villarejo. Apuntan así al «impulso» del entonces DAO, Eugenio Pino, y el comisario jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas, que «desplegaron una operativa de acoso sobre la Banca Privada de Andorra (BPA) para obtener información sobre la familia Pujol Ferrusola. «Consiguiendo sus fines», obteniendo un pantallazo con datos bancarios que publicó 'El Mundo'. Lo que propició la confesión de Pujol.

Por su parte, este último, para pedir su absolución esgrimió que el dinero oculto en Andorra durante décadas –hasta su comunicado– no guardaba relación con sus funciones como presidente de la Generalitat (1980-2003), sino que provenía de su padre, Florenci, y que lo mantuvo en el extranjero por la «profunda inquietud» que le generaba su carrera política, y así poder «asegurar y garantizar la estabilidad económica de su nuera y nietos». Pese a ello, el auto de procesamiento ya precisó que existen indicios sólidos que acreditan que el patrimonio familiar «no proviene de una herencia procedente de Florenci Pujol». Al respecto, el juez De la Mata ya apuntó que «en ocasiones», el origen de los fondos estaba en los pagos ilícitos realizados por terceras personas, en su mayor parte vinculadas con distintas empresas, que realizaban ingresos millonarios a la familia, disimulados bajo distintas estructuras societarias más o menos sofisticadas y utilizando diferentes paraísos fiscales y fórmulas contractuales. Todos estos contratos simulados «encontraban su contraprestación en el ejercicio de concretas influencias por parte de la familia Pujol Ferrusola en adjudicaciones, cambios de calificación urbanística o adjudicación de concesiones».

Para la acusación pública, en la cúspide de esa organización criminal se encontraba el patriarca junto a su esposa –que en una nota manuscrita, en la que ordenó el traspaso de «misales», se autodenominó como «la madre superiora de la congregación»–.Tras ellos, su primogénito, que fue el encargado de gestionar la fortuna familiar.

Así, pese a que el patriarca fuese exonerado por su deterioro cognitivo, no podrán esquivar el banquillo sus siete hijos, para los que la acusación pública solicita entre 29 y ocho años de cárcel. Tampoco los empresarios encausados, entre los que se encuentra Carles Vilarrubí, que se enfrenta a una petición de cinco años de prisión.